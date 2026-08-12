الأحد.. نيرمين الفقي ضيفة إسعاد يونس في «صاحبة السعادة» للكشف عن جوانب مختلفة من شخصيتها

تحل الفنانة نرمين الفقي، ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، يوم الأحد المقبل، على قناة «dmc»، في حلقة خاصة تكشف خلالها العديد من التفاصيل والحكايات عن مشوارها الفني والشخصي.

وتحدثت نرمين الفقي، خلال اللقاء، عن أبرز محطات مسيرتها الفنية، وكواليس عدد من الأعمال التي قدمتها على مدار السنوات الماضية، إلى جانب ذكريات خاصة من بداياتها في عالم الفن، والمواقف التي تركت بصمة في حياتها ومسيرتها.

وتكشف "الفقي"، عن جوانب مختلفة من شخصيتها بعيدًا عن الشاشة، وتستعيد عددًا من المواقف الطريفة والإنسانية التي عاشتها خلال مشوارها، في حوار يجمع بين الصراحة والضحك والذكريات.

وتتحدث نيرمين الفقي، عن نظرتها للحب والحياة والنجاح، وما الذي تغير في شخصيتها مع مرور السنوات.