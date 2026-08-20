طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

تعد بطاطس هاسل باك من الوصفات الشهية التي تجمع بين المذاق المميز والشكل غير التقليدي، إذ تتميز بشرائحها المتقاربة التي تمنحها قوامًا مقرمشًا من الخارج مع الاحتفاظ بطراوة البطاطس من الداخل.

ويمكن تقديم بطاطس هاسل باك في الفرن بجانب الدجاج أو اللحوم، كما يمكن تناولها كوجبة خفيفة مع الصوصات المفضلة، مع إمكانية إضافة الجبن للحصول على مذاق أكثر غنى.

طريقة عمل بطاطس هاسل باك

طريقة عمل بطاطس هاسل باك

مكونات بطاطس هاسل باك:

لتحضير طريقة عمل بطاطس هاسل باك في المنزل، تحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة، وهي:

6 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي.

ملعقة صغيرة زبدة مذابة.

2 فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود.

جبنة موزاريلا أو بارميزان حسب الرغبة.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة عمل بطاطس هاسل باك

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن:

ـ في البداية، اغسلي حبات البطاطس جيدًا وجففيها، ثم قطعي كل حبة إلى شرائح رفيعة ومتقاربة، مع عدم فصل الشرائح عن بعضها من الأسفل، حتى تحتفظ البطاطس بشكلها المميز.

ـ وفي وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع الزبدة المذابة والثوم والبابريكا والزعتر والملح والفلفل الأسود، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ـ رصي حبات البطاطس في صينية مناسبة للفرن، ثم ادهنيها بخليط التتبيلة جيدًا، مع محاولة إدخال التتبيلة بين الشرائح للحصول على مذاق غني وقوام مقرمش.

ـ غطي الصينية بورق الألومنيوم، ثم ضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة نحو 30 دقيقة.

ـ بعد ذلك، أزيلي ورق الألومنيوم وأعيدي الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة، حتى تنضج البطاطس وتكتسب لونًا ذهبيًا وقوامًا مقرمشًا.

ـ ويمكن إضافة الجبن المبشور، سواء الموزاريلا أو البارميزان، خلال الدقائق الأخيرة من التسوية، ثم تزيين بطاطس هاسل باك بالبقدونس المفروم وتقديمها ساخنة.

طريقة عمل بطاطس هاسل باك

سر قرمشة بطاطس هاسل باك

من أهم أسرار نجاح بطاطس هاسل باك المقرمشة تقطيع البطاطس إلى شرائح متساوية دون الوصول بالسكين إلى القاع.

ويمكن وضع حبة البطاطس بين عودين خشبيين أثناء التقطيع، إذ يساعد ذلك على منع السكين من الوصول إلى أسفل الحبة وفصل الشرائح عن بعضها.

كما يفضل دهن البطاطس بالتتبيلة أكثر من مرة أثناء التسوية، خاصة بعد إزالة ورق الألومنيوم، للحصول على شرائح ذهبية ومقرمشة ومشبعة بالنكهة.

طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفكار لتقديم بطاطس هاسل باك

ويمكن تقديم بطاطس هاسل باك في الفرن بجانب الدجاج المشوي أو اللحوم، كما يمكن تقديمها كطبق جانبي مع البرجر أو الساندوتشات.

ولمزيد من النكهة، يمكن إضافة الجبن المبشور أو البقدونس، وتقديمها مع صوص الجبن أو الثومية أو الكاتشب أو أي صوص مفضل.