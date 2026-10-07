من بين 200 فيلم.. كلوديا حنا تختار 48 عملا للمنافسة في مهرجان بردية

كشفت الفنانة العراقية كلوديا حنا، عضو لجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي في دورته الجديدة، تفاصيل مشاركتها في اختيار الأفلام المتنافسة بالمهرجان، مؤكدة أنها تسلمت ترشيحات الأعمال المشاركة، وبدأت عملية التصفية من بين نحو 200 فيلم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وصولًا إلى اختيار 48 فيلمًا للمشاركة في فعاليات المهرجان.

وأوضحت كلوديا حنا أنها قامت بتصفية الأفلام المرشحة من بين نحو 200 عمل، لاختيار 48 فيلمًا ضمن الفئات التي حددها المهرجان، ومنها الأفلام التي تقل مدتها عن 30 دقيقة، والأفلام التي تبلغ مدتها 10 دقائق، إلى جانب أفلام الذكاء الاصطناعي «AI»، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ستُعرض أمام الجمهور على مدار خمسة أيام ضمن فعاليات المهرجان.

كلوديا حنا

وأضافت كلوديا أنها رشحت كذلك أربعة أفلام للفوز، على أن يتم الإعلان عن الأعمال الفائزة خلال حفل ختام المهرجان، عقب انتهاء فعاليات العرض والمنافسة.

وتُعرض الأفلام المختارة للجمهور في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان بردية السينمائي، الذي تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2026.

ويُقام حفل افتتاح المهرجان باستضافة المركز الثقافي الروسي، بينما تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية باقي فعاليات أسبوع المهرجان.