معتز التوني يكشف تفاصيل مطلوب عائليا ويعلن موعد بدء تصوير شغل كايرو.. حوار

تألق المخرج معتز التوني في فيلم «مطلوب عائليًا»، الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ويقدم تجربة مختلفة تجمع بين الكوميديا والمواقف العائلية، إلى جانب مشاركة التوني في الفيلم كضيف شرف.

وفي لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، كشف معتز التوني عن كواليس وتحضيرات فيلم «مطلوب عائليًا»، موضحًا أن العمل مر بمراحل تحضير استغرقت نحو أربعة أشهر، بداية من الفكرة ومرورًا بكتابة السيناريو وحتى الاستعداد للتصوير.

وأشار التوني إلى أن تصوير الفيلم لم يقتصر على مصر، وإنما جرى أيضًا في ماليزيا، مؤكدًا أن العمل يجمع كوكبة كبيرة من الأبطال والصناع، وأن تقديم الكوميديا يظل تحديًا كبيرًا، خاصة أن إضحاك الجمهور ليس أمرًا سهلًا.

وتحدث التوني أيضًا عن ردود الفعل على الفيلم خارج مصر، موضحًا أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا عقب العروض الخاصة التي أقيمت خارج مصر، معربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور المصري بعد عرضه الخاص في مصر.

وأكد أن «مطلوب عائليًا» فيلم كوميدي اجتماعي مميز ومختلف، وينتمي إلى نوعية الأفلام العائلية التي يمكن أن تجمع أفراد الأسرة لمشاهدته.

- كيف كانت تحضيرات فيلم «مطلوب عائليًا»؟

تحضيرات الفيلم استغرقت نحو أربعة أشهر، بداية من الفكرة ثم العمل على السيناريو والسكريبت وصولًا إلى مرحلة التصوير، مشيرًا إلى أن فريق العمل حرص على تقديم تجربة كوميدية اجتماعية مختلفة.

- أين تم تصوير الفيلم؟



تصوير فيلم «مطلوب عائليًا» تم في مصر، إلى جانب التصوير في ماليزيا، وهو ما أضاف للعمل تنوعًا في أماكن التصوير وشكلًا مختلفًا لبعض المشاهد.

- كيف ترى صعوبة تقديم الكوميديا؟

الكوميديا صعبة بالتأكيد، لأن إضحاك الناس ليس أمرًا سهلًا، موضحًا أن العمل يجمع كوكبة كبيرة من الأبطال والصناع، وهو ما ساهم في تقديم تجربة كوميدية مختلفة.

- ماذا عن ردود الفعل على الفيلم خارج مصر؟

الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا بعد العروض الخاصة التي أقيمت خارج مصر، وأنا سعيد بردود الفعل، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور المصري بعد إقامة العرض الخاص في مصر.

- كيف تصف «مطلوب عائليًا»؟

الفيلم عمل كوميدي اجتماعي مميز ومختلف، وأنه فيلم عائلي، ويقدم أجواءً مناسبة لمختلف أفراد الأسرة من خلال مواقف كوميدية واجتماعية.

- هل تشارك في الفيلم إلى جانب إخراجه؟

نعم، أشارك في الفيلم أيضًا كضيف شرف، إلى جانب الإخراج.

- ماذا عن أعمالك الجديدة؟

أحضر لفيلم جديد يحمل اسم «شغل كايرو»، مع النجم أمير كرارة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال شهر نوفمبر المقبل.

- وماذا عن الجزء الجديد من مسلسل «اللعبة»؟

حتى الآن لا يوجد جزء جديد من مسلسل «اللعبة»، والحديث عن وجود جزء جديد لم يتحول إلى عمل يتم التحضير له.

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