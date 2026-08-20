رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

تزايد اهتمام عملاء البنوك خلال الفترة الأخيرة بمعرفة رسوم إنستاباي وحدود التحويل والسحب عبر التطبيق، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن أسعار الفائدة، وما إذا كان القرار قد ترتب عليه أي تغيير في تكلفة استخدام منظومة المدفوعات اللحظية.



ويعد تطبيق إنستاباي من أبرز أدوات التحويل الإلكتروني في مصر، بعدما أتاح للمستخدمين تنفيذ المعاملات المالية بصورة فورية على مدار الساعة، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك.

وفي هذا السياق، لم يرتبط قرار تثبيت أسعار الفائدة بتغيير مباشر في رسوم الخدمات المقدمة عبر التطبيق، بينما تظل التعريفة المعلنة للتحويلات والاستعلام عن الرصيد هي المعمول بها وفق القواعد المنظمة للمنظومة.





ويهتم المستخدمون كذلك بالحد الأقصى للعملية الواحدة، والحدود اليومية والشهرية، إلى جانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها عند إرسال الأموال إلى حساب خاطئ.

قرار البنك المركزي وتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

كما أبقى البنك المركزي سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%، موضحًا أن القرار جاء في ضوء تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب الظروف الاقتصادية والبيئة الخارجية التي لا تزال تتسم بدرجة من عدم اليقين.

ولا يعني تثبيت أسعار الفائدة إجراء تعديل تلقائي على رسوم إنستاباي، إذ إن الرسوم الخاصة بالتحويلات والاستعلام عن الرصيد تخضع للتعريفة المقررة من شبكة المدفوعات اللحظية، وليس لسعر الفائدة المصرفية.

ما رسوم التحويل عبر إنستاباي؟

بدأ تطبيق الرسوم على خدمات التحويل والاستعلام عبر إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من إتاحة الخدمات بصورة مجانية منذ إطلاق المنظومة.

وتبلغ تكلفة التحويل عبر التطبيق 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى قدره 50 قرشًا، وبحد أقصى يصل إلى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

وبذلك تختلف قيمة الرسوم بحسب المبلغ الذي يرسله العميل، لكنها لا تتجاوز الحد الأقصى المحدد حتى بالنسبة إلى التحويلات ذات القيمة المرتفعة.

وعلى سبيل المثال، عند تحويل 500 جنيه تكون الرسوم 50 قرشًا، بينما تصل رسوم تحويل 1000 جنيه إلى جنيه واحد،÷ أما تحويل 5000 جنيه فتبلغ رسومه 5 جنيهات، في حين تصل الرسوم إلى الحد الأقصى البالغ 20 جنيهًا عند التحويلات التي تبلغ 20 ألف جنيه فأكثر، وفق الحدود المشار إليها.

رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب

لا تقتصر تعريفة الخدمات على عمليات تحويل الأموال، إذ تشمل أيضًا بعض عمليات الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر.

ويتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر شهريًا لكل عميل، وبعد استنفاد هذه العمليات المجانية يتم احتساب رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

ويستهدف هذا النظام تحقيق توازن بين استمرار إتاحة الخدمات الرقمية للعملاء وبين تغطية تكاليف تشغيل وتطوير منظومة المدفوعات اللحظية، التي أصبحت جزءًا مهمًا من البنية الرقمية للقطاع المصرفي المصري.

حدود التحويل في إنستاباي 2026

إلى جانب معرفة رسوم إنستاباي، يبحث العملاء بصورة متزايدة عن الحدود القصوى المسموح بها للمعاملات، خاصة عند الرغبة في تحويل مبالغ مالية كبيرة.

وتصل الحدود المشار إليها للمعاملات عبر التطبيق إلى 70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة، بينما يبلغ الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية 120 ألف جنيه.

أما الحد الأقصى لإجمالي المعاملات خلال الشهر فيبلغ 400 ألف جنيه، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية والمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وتساعد هذه الحدود في تنظيم حركة الأموال عبر المنظومة الرقمية، مع إتاحة مساحة مناسبة للمستخدمين لإجراء التحويلات اليومية دون الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر.



طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي

يمكن تنفيذ التحويل المالي عبر التطبيق من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، تبدأ بفتح تطبيق إنستاباي ثم اختيار خدمة «إرسال نقود».

بعد ذلك يختار المستخدم خيار التحويل من خلال «رقم الهاتف»، ثم يضغط على «حساب بنكي»، وبعدها يدخل البيانات المطلوبة، والتي تشمل رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله.

وفي الخطوة التالية، تظهر بيانات العملية أمام العميل لمراجعتها والتأكد من صحتها قبل إتمام التحويل. وبعد التأكد من البيانات، يتم إدخال الرقم السري الخاص بشبكة المدفوعات اللحظية IPN PIN والمكون من 6 أرقام.

وبمجرد إدخال الرقم السري وتأكيد العملية، يتم تنفيذ التحويل بنجاح وفق حالة الحساب والبيانات التي أدخلها العميل.

ماذا تفعل عند تحويل الأموال بالخطأ؟

من أكثر المواقف التي قد تسبب القلق لمستخدمي التطبيقات المصرفية إرسال مبلغ مالي إلى مستفيد غير صحيح. وفي هذه الحالة، ينبغي التحرك سريعًا والاحتفاظ بجميع بيانات العملية.

إذا كان المستلم معروفًا لدى العميل، يمكن التواصل معه وطلب إعادة المبلغ، باعتبار أن الحل الودي قد يكون الأسرع في استعادة الأموال.



وفي حالة تعذر الوصول إلى المستلم أو رفضه إعادة المبلغ، يجب التواصل فورًا مع البنك الذي تم التحويل من خلاله، وتقديم تفاصيل المعاملة، مثل رقم العملية والتاريخ والتوقيت وبيانات المستفيد.

كما يمكن التواصل مع دعم إنستاباي عبر القنوات الرسمية المتاحة، مع الاحتفاظ بإيصال التحويل وأي مراسلات أو مستندات مرتبطة بالمعاملة.

وفي حال عدم الوصول إلى حل، يمكن للعميل تقديم شكوى وفق الإجراءات المصرفية المعمول بها، وقد يكون اللجوء إلى القضاء خيارًا أخيرًا في النزاعات التي لا يتم حلها بالطرق السابقة، مع أهمية الاحتفاظ بجميع الأدلة المتعلقة بالتحويل.

معلومات مهمة قبل استخدام إنستاباي

يقدم إنستاباي مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية، من بينها إمكانية ربط الحسابات المصرفية المختلفة في تطبيق واحد، وإجراء تحويلات فورية بين الحسابات المصرفية المشاركة في الشبكة.

كما يتيح التطبيق التحويل إلى المحافظ الرقمية وبعض أدوات الدفع المتاحة ضمن المنظومة، إلى جانب الاستعلام عن الأرصدة وإصدار كشف حساب مختصر وإضافة أكثر من حساب بنكي للمستخدم داخل التطبيق.

ومن المعلومات الواردة ضمن البيانات الخاصة بالخدمة أن البريد المصري غير مشترك في إنستاباي، كما أن خدمة سحب الأموال من التطبيق عن طريق ماكينات الصراف الآلي ليست متاحة كخدمة مباشرة عبر التطبيق وفق المعلومات المذكورة.

كذلك تختلف إمكانية استخدام البطاقات والخدمات بحسب البنك ونوع الحساب والمنتج المصرفي المرتبط بالتطبيق، لذلك يجب التأكد من البنك التابع له العميل عند وجود أي استفسار متعلق بربط بطاقة أو حساب معين.

أكثر من 12 مليون مستخدم لإنستاباي

شهد التطبيق توسعًا كبيرًا منذ إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، وأصبح التحويل الإلكتروني الفوري من الخدمات التي يعتمد عليها قطاع واسع من العملاء.

وبحسب البيانات الواردة، تجاوز عدد مستخدمي إنستاباي 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس الانتشار المتزايد للخدمات المصرفية الرقمية في مصر.

وتستهدف المنظومة مواصلة تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وإضافة خدمات وخصائص جديدة تساعد على تسهيل المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وتوفير بدائل سريعة للتحويل بين الحسابات.

هل قرار الفائدة يغير رسوم إنستاباي؟

لا يعني قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة تغييرًا مباشرًا في تكلفة التحويل عبر التطبيق. فأسعار الفائدة تتعلق بالسياسة النقدية وأسعار العائد المصرفية، بينما تخضع رسوم الخدمات الرقمية للتعريفة الخاصة بالمنظومة.

وبالتالي، فإن العميل الذي يريد معرفة تكلفة التحويل ينبغي أن يعتمد على قيمة المعاملة والتعريفة المعلنة، مع الانتباه إلى الحد الأدنى والأقصى للرسوم.

وفي الوقت نفسه، تظل متابعة أي تحديثات رسمية من البنك المركزي وشبكة المدفوعات اللحظية أمرًا مهمًا، خصوصًا أن الخدمات الرقمية تتطور بصورة مستمرة وقد تخضع الرسوم أو الحدود لتعديلات مستقبلية وفق القرارات الرسمية.



نصائح لتجنب أخطاء التحويل

ينبغي قبل الضغط على زر تأكيد التحويل مراجعة بيانات المستفيد والمبلغ أكثر من مرة، خاصة عند التعامل مع حساب أو رقم هاتف للمرة الأولى.

ومن الأفضل التأكد من اسم المستفيد والبيانات التي يعرضها التطبيق قبل إدخال الرقم السري، وعدم مشاركة الرقم السري IPN PIN مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه ممثل للبنك أو لخدمة العملاء.

كما يُنصح بالاحتفاظ بإيصال العملية بعد إتمامها، لأنه يمثل مستندًا مهمًا عند حدوث أي مشكلة أو الحاجة إلى متابعة التحويل مع البنك.

وفي النهاية، يظل رسوم إنستاباي وحدود التحويل من أبرز المعلومات التي يحتاج المستخدم إلى معرفتها قبل إجراء أي معاملة مالية، خصوصًا مع الانتشار المتزايد للدفع الإلكتروني واعتماد ملايين العملاء على التحويلات اللحظية.