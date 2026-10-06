وكيل صحة الشيوخ : دعم وتطوير منظومة الصحة علي رأس الاولويات

أكد الدكتور حسين خضير، عقب فوزه بمنصب وكيل أول لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن اختياره يمثل مسؤولية جديدة للعمل من أجل دعم وتطوير منظومة الصحة، ومواصلة مناقشة الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.

وأضاف خضير أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الثاني على متابعة مختلف الملفات الصحية، وطرح الرؤى والمقترحات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين أعضاء اللجنة

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين أعضاء اللجنة، والعمل على وضع أولويات واضحة لملف الصحة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين