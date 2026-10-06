عصام فريد يرفع جلسة الشيوخ لـ26 أكتوبر ويعلن تشكيل هيئات مكاتب اللجان

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على أن تنعقد الجلسة المقبلة يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 بالمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي والتى جاءت جميعها بالتزكية.

وكان المستشار عصام فريد قد أعلن خلال الجلسة العامة الثالثة اليوم نتائج انتخابات اللجان النوعية، والتي أسفرت عن تشكيل هيئات مكاتبها على النحو التالي:

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فاز النائب رزقي حسن عبد اللطيف أبو زيد برئاسة اللجنة، والنائب أحمد محمد حلمي أحمد الشريف والنائب عصام هلال محمود محمد بمنصبي الوكيلين، والنائب محمد السيد محمد الأجرود أمينًا للسر.

وفي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، فاز النائب أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز برئاسة اللجنة، والنائبة سحر أحمد محمد عبد المنعم والنائبة أماني عبد العزيز محمد فاخر بمنصبي الوكيلين، والنائب أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني أمينًا للسر.

وفي لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، فاز النائب محمد مصطفى كمال عبد الله برئاسة اللجنة، والنائب ياسر السيد عبد المقصود علي والنائب محمد مظلوم محمد يوسف مطاوع بمنصبي الوكيلين، والنائب زاهر محمد هاشم زاهر الشخنقيري أمينًا للسر.

وفي لجنة الدفاع والأمن القومي، فاز النائب محمد محمد عبد الله عبد المولى برئاسة اللجنة، والنائب بهي الدين نصر محمود زغلول والنائب فهمي عبد الرؤوف فهمي هيكل بمنصبي الوكيلين، والنائب عصام محمد العزب مصطفى أمينًا للسر.

وفي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فاز النائب محمد نبيل محمد السيد حلاوة برئاسة اللجنة، والنائب السعيد أحمد عبد المقصود غنيم والنائب سامح محمد أنور رئيس السادات بمنصبي الوكيلين، والنائب محمد طارق محمد سعد العقاري أمينًا للسر.

وفي لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، فاز النائب أسامة محمد كمال عبد الحميد برئاسة اللجنة، والنائب جلال عبد الله عبد العزيز عمر والنائب محمد أحمد عبد الرحمن فرج بمنصبي الوكيلين، والنائبة مروة محمود السيد قنصوة أمينًا للسر.

وفي لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، فاز النائب أحمد أحمد علي الشعراوي برئاسة اللجنة، والنائب أكمل الله فاروق محمد أحمد عبد العال والنائب السيد علي كيوان بمنصبي الوكيلين، والنائب أحمد حسين فايق صبور أمينًا للسر.

وفي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فاز النائب محمد نبيل سليمان دعبس برئاسة اللجنة، والنائب ناجح محمد سيد عبد الفتاح والنائب نادر يوسف نسيم مهدي بمنصبي الوكيلين، والنائبة غادة أحمد محمد البدوي أمينًا للسر.

وفي لجنة الشباب والرياضة، فاز النائب أحمد إحسان مصطفى دياب برئاسة اللجنة، والنائب هاني مجدي حجاج خليل العتال والنائب أسامة سعيد عبد الفتاح علي بمنصبي الوكيلين، والنائب نشأت صلاح عبد المحسن حتة أمينًا للسر.

وفي لجنة الصحة والسكان، فاز النائب هشام مسعد الششتاوي أحمد برئاسة اللجنة، والنائب حسين عبد الله عبد العال خضير والنائب شريف وديع ناشد سيديوس بمنصبي الوكيلين، والنائب خالد محمد عبد المنعم قنديل أمينًا للسر.

وفي لجنة الزراعة والري، فاز النائب محسن محمود أبو بكر البطران برئاسة اللجنة، والنائب جمال أبو الفتوح محمد محمد والنائب محمد السيد ثابت محمد بمنصبي الوكيلين، والنائب محمد فتح الله عبد السلام جامع أمينًا للسر.

وفي لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، فاز النائب عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي برئاسة اللجنة، والنائب صلاح الدين محمود إبراهيم المعاداوي والنائب ياسر فاروق محمد فريد قورة بمنصبي الوكيلين، والنائبة أميرة صابر السيد محمد عفيفي قنديل أمينًا للسر.

وفي لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، فاز النائب محمد عاطف عمران شريف برئاسة اللجنة، والنائب ياسر محمد جلال أحمد توفيق والنائب أيمن محمد حامد محمد شريف بمنصبي الوكيلين، والنائب مصطفى متولي حسن متولي أمينًا للسر.

وفي لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، فاز النائب يوسف السيد يوسف عامر برئاسة اللجنة، والنائب محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوة والنائب محمد سليم السيد عطية بمنصبي الوكيلين، والنائب أحمد السيد سعد تركي أمينًا للسر.

وعقب إعلان نتائج الانتخابات، تقدم المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى جميع النواب الذين فازوا بمناصب رؤساء اللجان ووكلائها وأمناء السر، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم خلال دور الانعقاد العادي الثاني.

ومن المقرر أن تستأنف الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أعمالها يوم 26 أكتوبر الجاري، لمواصلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس