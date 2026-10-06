طارق عبد العزيز: أعددنا أجندة تشريعية تتوافق مع الأولويات التي تخدم المواطن

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ عقب اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الهيئة بدأت في إعداد أجندة تشريعية متكاملة خلال دور الانعقاد الثاني، بما يتوافق مع أولويات المرحلة والقضايا التي تمس المواطن.

وقال عبد العزيز إن الهيئة البرلمانية لديها عدد من طلبات المناقشة التي جرى اعتمادها بالتوافق مع رئيس الحزب والهيئة العليا، تمهيدًا لطرحها ومناقشتها داخل مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف أن الهيئة ستعمل على متابعة الملفات والقضايا ذات الأولوية، وطرح رؤى ومقترحات تسهم في دعم العمل البرلماني والاستجابة لمتطلبات المواطنين.

وكان المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعلن ورود خطابات من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل المجلس، بشأن تشكيل الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.