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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القصبي: ثقة الأعضاء تكليف ومسئولية.. وحقوق المواطن ستظل في مقدمة أولوياتنا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن اختياره مجددًا لرئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني يمثل ثقة غالية من أعضاء المجلس، وتكليفًا جديدًا يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وأعضاء اللجنة.

وقال القصبي، في أول تصريحاته عقب اختياره رئيسًا للجنة: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وإلى هيئة مكتب المجلس، وإلى جميع الزملاء أعضاء مجلس الشيوخ، على هذه الثقة الغالية، التي أعتبرها تكليفًا ومسؤولية قبل أن تكون تشريفًا».

وأضاف: «دور الانعقاد الثاني يحمل أمامنا العديد من الملفات المهمة، وسنعمل داخل لجنة حقوق الإنسان والتضامن على استكمال ما بدأناه، والبناء على ما تحقق، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية في دعم حقوق المواطن وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بمفهومه الشامل».

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن على أن المواطن المصري سيظل هو محور عمل اللجنة، وأن حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد، وإنما تشمل الحق في الحياة الكريمة، والتعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.

وأكد القصبي أن اللجنة ستواصل ممارسة دورها التشريعي والرقابي، وفتح قنوات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم، والعمل على طرح الحلول والتوصيات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابع: «نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب العمل بروح الفريق، والتعاون بين مجلس الشيوخ والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل الوصول إلى سياسات وتشريعات أكثر استجابة لاحتياجات المواطن».

وأشار القصبي إلى أن اللجنة ستضع خلال دور الانعقاد الثاني عددًا من الملفات ذات الأولوية على أجندتها، وفي مقدمتها دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين الشباب والمرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن مصر حققت خطوات مهمة في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وأن التحدي الحقيقي هو مواصلة البناء على هذه الخطوات وتحويل المبادئ والاستراتيجيات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية».

وأضاف: «سنواصل العمل بكل جدية وإخلاص، وسنظل منحازين إلى المواطن المصري، حريصين على أن تكون لجنة حقوق الإنسان والتضامن صوتًا فاعلًا للمواطن، وشريكًا في كل جهد يستهدف بناء دولة قوية وعادلة وقادرة على تحقيق حياة كريمة لأبنائها».

عبد الهادي القصبي حقوق الإنسان الشيوخ التضامن القصبي

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