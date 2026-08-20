محافظ أسيوط يزور دير درنكة وكنيسة سيدة الانتقال للتهنئة باحتفالات صوم السيدة العذراء

زار اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، دير السيدة "مريم العذراء" للأقباط الأرثوذكس وكنيسة "سيدة الانتقال" للأقباط الكاثوليك بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، لتقديم التهنئة لقيادات وشعب الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية بمناسبة الاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، مؤكدًا أن هذه المناسبة الدينية تعكس ما يجمع أبناء الشعب المصري من مشاعر المحبة والتآخي، وأن مصر ستظل نموذجًا راسخًا للتعايش والسلام بين المسلمين والأقباط، وأرضًا للسلام والبركة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور علي محمود، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعلي سيد، وكيل وزارة العمل، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز أسيوط، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، وأحمد أبو علي، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، والشيخ ناصر العزايزي، مدير إدارة المتابعة بمديرية الأوقاف بأسيوط، إلى جانب عدد من قيادات وأئمة الأوقاف ومسئولي هيئة تنشيط السياحة ورؤساء الوحدات المحلية بمركز أسيوط.

واستهل المحافظ زيارته لدير السيدة "مريم العذراء" للأقباط الأرثوذكس، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس، مطران الأقباط الأرثوذكس لإيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها، والأب عاموس، وكيل المطرانية، وإيهاب مختار، عضو مجلس النواب. وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلام الجمهوري، أعقبه عرض ترانيم قدمه كورال الدير، ثم كلمة ترحيبية ألقاها نيافة الأنبا يوأنس، أعرب خلالها عن تقديره لزيارة المحافظ ومشاركته الاحتفالات، مؤكدًا عمق العلاقة بين المسلمين والأقباط في أسيوط، مشيرًا إلى أنه طوال 11 عامًا لم تصادفه مشكلة بين المسلمين والأقباط على مستوى المحافظة، داعيًا الله أن يديم المودة والمحبة، ولافتًا إلى أن الدير يستقبل قرابة 4 ملايين زائر سنويًا خلال موسم الاحتفالات، بما يؤكد قيمته الروحية والتاريخية والسياحية على مستوى مصر والعالم.

كما ألقى فضيلة الشيخ عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول خلالها مكانة السيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليهما السلام في الإسلام، مؤكدًا مكانتهما الكبيرة لدى المسلمين والمسيحيين، مستشهدًا بذكرهما في القرآن الكريم وسورة «مريم»، بما يعكس عمق القيم المشتركة وروح المحبة التي تجمع أبناء الوطن.

وأكد اللواء محمد علوان، خلال كلمته، قوة النسيج الوطني المصري وتلاحم المسلمين والأقباط خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يجسد مكانة مصر كأرض للسلام والبركة، مقدمًا التهنئة للأنبا يوأنس وقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم، ومعربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة الروحية التي تجسد روح التلاحم والمحبة بين أبناء الوطن.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تفخر بوجود محطتين لمسار رحلة العائلة المقدسة، من بينها دير السيدة العذراء بجبل درنكة، الذي يعد من أبرز المقاصد الدينية والسياحية، مؤكدًا أن أسيوط تمثل نموذجًا للتعايش والمحبة والسلام بين مختلف أطياف الشعب المصري.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة كنيسة "سيدة الانتقال" للأقباط الكاثوليك بدير درنكة، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، والأب فيليب، رئيس الرهبان الفرنسيسكان في مصر، والآباء الكهنة والرهبان والراهبات.

وأعرب نيافة الأنبا دانيال عن سعادته بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية، وعلى رأسها اللواء محمد علوان، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس المحبة والسلام بين مختلف أطياف الشعب المصري.

وهنأ اللواء محمد علوان قيادات وشعب الكنيسة بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم، داعيًا الله بدوام المحبة والود بين أبناء الشعب المصري، وموجهًا الشكر لقيادات الكنيسة ورعاة الدير على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية خلال فترة الاحتفالات، وتوفير جميع الخدمات والإمكانات اللازمة لزوار الأماكن المقدسة بما يسهم في إنجاح الاحتفالات.

ويُقام صوم السيدة العذراء مريم لمدة 15 يومًا، وتتخلله النهضات الروحية والصلوات والترانيم والتسابيح وموكب الأيقونة، ويستقبل دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة خلال فترة الاحتفالات آلاف الزائرين، ويقع الدير بالجبل الغربي لمدينة أسيوط على ارتفاع نحو 100 متر من سطح الأرض الزراعية، ويبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة أسيوط.