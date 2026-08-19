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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج كلية الهندسة

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج كلية الهندسة
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج كلية الهندسة
إيهاب عمر

افتتح الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، معرض مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة للعام الجامعي 2025/2026، والذي نظمته وحدة متابعة الخريجين والتوظيف بالكلية، تحت إشراف الدكتور خالد صلاح، عميد الكلية، والدكتور محمد صفوت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة زينب إبراهيم، مدير الوحدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاته الضبع، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى عبدالرحمن مجاهد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أيمن عياد، مدير فرع تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وضم المعرض 65 مشروعًا من مختلف أقسام الكلية وبرامجها، تنوعت موضوعاتها بين الهندسة المعمارية، والعمارة الداخلية، والميكاترونيات، والهندسة الميكانيكية، والتعدين والفلزات، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والتصميم الميكانيكي والإنتاج، إلى جانب برامج الميكاترونيات والروبوتات، والهندسة الطبية الحيوية، وهندسة التشييد وإدارة المشروعات.

وخلال جولته بالمعرض، تفقد الدكتور أحمد عبدالمولى المشروعات الطلابية، واستمع إلى شرح الطلاب حول أفكار مشروعاتهم وأهدافها ومراحل تنفيذها وآليات عملها، وناقش معهم التطبيقات العملية والحلول التي تقدمها المشروعات لمجموعة من التحديات في المجالات الهندسية المختلفة.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن اعتزازه بالمستوى العلمي والابتكاري الذي ظهر في مشروعات الطلاب، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس ما اكتسبه الطلاب من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة، وقدرتهم على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية وحلول مبتكرة تخدم مجالات وقطاعات متعددة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى إلى أن تنوع المشروعات وتكاملها بين مختلف التخصصات يعكس توجهًا تعليميًا يربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، ويستهدف إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، والمشاركة بفاعلية في جهود التنمية.

وأكد أن الجامعة تواصل دعمها للطلاب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وفتح آفاق التعاون مع مؤسسات الصناعة والبحث العلمي، بما يساعد على تطوير الأفكار الطلابية وتحويل المشروعات المتميزة إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد صلاح أن المعرض يمثل منصة لعرض أفكار ومشروعات الطلاب وربطهم بالجهات الأكاديمية والصناعية، بما يتيح فرصًا للتدريب والتوظيف وريادة الأعمال، مؤكدًا حرص الكلية على مواءمة العملية التعليمية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة، ودعم الابتكار وإعداد كوادر هندسية مؤهلة للمشاركة في مسيرة التنمية.

وأشار الدكتور محمد صفوت إلى أن مشروعات التخرج تمثل تطبيقًا عمليًا للمعارف والمهارات التي اكتسبها الطلاب خلال دراستهم، وتمنحهم فرصة للتعامل مع تحديات واقعية وتقديم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، بما يعزز جاهزيتهم للحياة المهنية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وتضمنت مشروعات قسم الهندسة المعمارية مجموعة من التصميمات التي تناولت محور السياحة البيئية، من بينها: منتجع سياحي بيئي بأسوان الجديدة، ونُزُل بيئي مستدام بالعين السخنة، ومشروع سياحي بدهب، ومشروع سياحي بيئي ثقافي لاستكشاف تاريخ نهر النيل، ومشروع «تالا أغورمي»، ومشروع MADAR، ومشروع «ذاكرة الأرض»، ومشروع «بوابة إفريقيا»، ومركز للسياحة البيئية بواحة سيوة، ومركز للحفاظ على الهوية ببحيرة البرلس، وقرية تاريخية أثرية بمنطقة دير العذراء بأسيوط، ومشروع «باب أمان»، ومشروع GENESIS (النشأة)، ومنتجع بيئي سياحي بمحمية وادي الجمال.

وشملت مشروعات العمارة الداخلية: مشروع NOAH (نوح)، ومشروع EL BORDA (البُردة)، ومشروع Horizons، ومشروع WAHAG (وهج)، ومجمع مهني لتعليم حرفة النجارة بمدينة أسيوط الجديدة، ومشروع Artory، ومشروع NEXUS، ومشروع Busat (بساط)، ومشروع Celia.

وفي قسم هندسة الميكاترونيات، شملت المشروعات نظام الاستزراع المائي الذكي Smart Aquaculture System، وروبوتًا ذاتي القيادة للتوصيل داخل الأماكن المغلقة، وروبوتًا ذاتي القيادة لتخطيط مواقع البناء والكباري.

أما قسم هندسة القوى الميكانيكية، فتضمنت مشروعاته تحليلًا تصميميًا لأنواع مختلفة من أنظمة تكييف الهواء وتقييم أداء الوحدات المُركبة في مكتب وقاعة محاضرات، ومشروع ترقية وتشغيل وحدة نفق هوائي منخفض السرعة لاختبار ريش التوربينات، ومشروع تصميم خط أنابيب لنقل النفط.

وفي قسم هندسة التعدين والفلزات، شملت المشروعات تقييم احتياطيات الحجر الجيري في محاجر الأسمنت وأثرها على استدامة الصناعة، ومشروع معالجة خامات الفوسفات المصرية واستخداماتها في الصناعة، ومشروع دراسة تدوير غبار أفران القوس الكهربي في بعض التطبيقات الهندسية.

وفي برنامج الحاسبات والنظم – قسم الهندسة الكهربائية، تضمنت المشروعات التصميم والتحكم في مركبة ذاتية القيادة لجمع النفايات، وإطار عمل لحقن الأخطاء لبرمجيات السيارات المتوافقة مع معيار الأمان ISO-26262، ومشروع التحكم في إشارات المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروع البحث والتطوير في مجال تعلم الآلة بلغة ++C.

كما شمل المعرض، بشعبة الاتصالات بقسم الهندسة الكهربائية، مشروع تهيئة وتحسين معالج Vortex ليصبح متوافقًا مع تصميم ASIC، بالتعاون مع Silicon Arts.

وفي قسم الهندسة المدنية، شملت المشروعات التأسيس على التربة ذات المشاكل للائحة 2021، والتأسيس على التربة ذات المشاكل للائحة 2004، ومشروع إدارة المشروعات للائحة 2021، وإدارة المشروعات للائحة 2004، إلى جانب تصميم المنشآت الخرسانية للائحة 2021، وتصميم المنشآت الخرسانية للائحة 2004، وهندسة التربة والأساسات للائحة 2021، والهندسة الصحية والبيئية للائحة 2004، والطرق والمرور للائحة 2004.

وتضمنت مشروعات قسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج تصميم وتصنيع قالب ضغط لإنتاج موانع التسريب، إلى جانب مشروع معمل التدوير الذكي، الذي يستهدف تطوير نموذج جامعي قابل للتوسع لتحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات عملية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد والقولبة بالحقن.

وعلى مستوى البرامج الخاصة بالكلية، قدم برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات عددًا من المشروعات، من بينها نظام تحكم حركي للذراع الروبوتية الصناعية، ونظام ميكاتروني متكامل لخط إنتاج آلي لأطباق الفوم والتعبئة باستخدام روبوت دلتا، والنظام الذكي لإعادة تدوير البلاستيك آليًا لتصنيع بلاط إنترلوك صديق للبيئة من البلاستيك المُعاد تدويره.

كما شملت مشروعات برنامج الهندسة الطبية الحيوية حاضنة أطفال ذكية مزودة بميزات إنترنت الأشياء المتقدمة، ونظام تجنب حوادث السيارات الذكي القائم على البيانات الحيوية للسائقين، وسترة تنبيه ذكية لتجنب الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذراع صناعي أسفل الكوع يتم التحكم فيه بواسطة إشارات العضلات الكهربية السطحية المعتمدة على التعلم العميق، وتصميم وتنفيذ نظارة كمساعد بصري قائم على الذكاء الاصطناعي للمكفوفين.

وفي برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات، تضمنت المشروعات إنشاء وصلة بين البداري وطريق الغردقة بطول 36 كم، من حيث التخطيط والتصميم الإنشائي، إلى جانب مشروع تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة، ومشروع التخطيط المتكامل وإدارة التشييد للمشروعات، بما يشمل إعداد خطط إدارة النطاق والزمن والتكلفة.

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