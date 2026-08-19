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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع وتيسير حركة المواطنين

حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالقوصية
حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالقوصية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والطرق العامة بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على انضباط الشوارع.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، بقيادة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالشارع العام، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط وفتح الطرق أمام حركة المواطنين والمركبات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات استهدفت إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المارة وتؤثر على انسيابية الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدًا عدم السماح بالتعدي على الطريق العام أو إشغاله بما يضر بحقوق المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات بصورة دورية ومفاجئة بمختلف المراكز والمدن، مع التعامل الفوري مع أي إشغالات جديدة ومنع عودتها، مؤكدًا ضرورة التزام أصحاب المحال والأنشطة بالمساحات المقررة وعدم التعدي على حرم الطريق، بما يضمن انسيابية الحركة ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الشوارع والطرق بصورة آمنة ومنظمة.

أسيوط محافظ أسيوط رفع الإشغالات الشوارع السيولة المرورية مركز ومدينة القوصية

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