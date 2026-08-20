أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

يُعد الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة والكافيين، وقد يساعد تناوله في أوقات معينة من اليوم على دعم عملية التمثيل الغذائي، والتحكم في الشهية، وتعزيز عملية حرق الدهون.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

وأشار التقرير إلى أن أفضل توقيت لتناول الشاي الأخضر يختلف من شخص لآخر، لكن تناوله في الصباح أو قبل ممارسة الرياضة أو مع وجبة مبكرة قد يكون من الخيارات المناسبة للراغبين في الاستفادة من تأثيراته المحتملة على عملية الأيض، وفقًا لما نشره موقع Verywell Health.

ـ شرب الشاي الأخضر في الصباح:

قد يكون الصباح من أفضل الأوقات لتناول الشاي الأخضر، نظرًا لاحتوائه على الكافيين الذي يعمل كمنبه، ويساعد على زيادة اليقظة والطاقة، وقد يساهم أيضًا في تقليل الشهية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يرفع معدل الأيض أثناء الراحة، وهو المعدل الذي يقيس سرعة استخدام الجسم للطاقة عندما يكون في حالة راحة.

كما يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة تعرف باسم الكاتيكينات، والتي تشير بعض الأبحاث إلى إمكانية مساهمتها في دعم تكسير الدهون وزيادة معدل الأيض.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

ـ الشاي الأخضر قبل التمرين:

وقد يكون تناول الشاي الأخضر قبل ممارسة الرياضة خيارًا آخر للراغبين في دعم عملية حرق الدهون.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول مستخلص الشاي الأخضر قبل ممارسة التمارين أدى إلى زيادة عملية حرق الدهون بنسبة 17%، بينما أشارت دراسة أخرى إلى أن تناوله في اليوم السابق للتمرين وقبل الجلسة بعدة ساعات قد يعزز حرق الدهون أيضًا.

ويرتبط هذا التأثير بشكل خاص بمزيج الكافيين والكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر، ومن أبرزها مركب EGCG (إبيجالوكاتشين جالات)، وهو أحد مركبات البوليفينول القوية الموجودة في الشاي الأخضر.

ومع ذلك، فإن معظم هذه النتائج تتعلق بمستخلصات الشاي الأخضر، ولذلك لا يعني ذلك أن كوبًا عاديًا من الشاي الأخضر سيؤدي بالضرورة إلى نفس الزيادة في حرق الدهون.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

ـ شرب الشاي الأخضر مع وجبة الإفطار أو الغداء:

ويمكن أيضًا تناول الشاي الأخضر مع وجبة مبكرة مثل الإفطار أو الغداء، إذ قد يساعد الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة فيه على التحكم في الشهية والوزن.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الشاي الأخضر لفترات أطول قد يؤثر في بعض الهرمونات المرتبطة بالجوع والشبع، ومنها:

ـ اللبتين: المعروف باسم هرمون الشبع.

ـ الجريلين: المعروف باسم هرمون الجوع.

وقد يكون لهذه التأثيرات دور في التحكم في الشهية على المدى الطويل، لكن الأدلة لا تعني أن الشاي الأخضر وحده يؤدي إلى فقدان الوزن.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

لماذا يُفضل تجنب الشاي الأخضر قبل النوم؟

ويحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، ويمكن أن يظل تأثيره في الجسم لعدة ساعات، لذلك قد يؤدي تناوله في وقت متأخر من اليوم إلى التأثير في النوم لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

ولهذا يُفضل تجنب شربه مع وجبة العشاء إذا كانت قريبة من موعد النوم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبة النوم أو يتأثرون بالكافيين.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الشاي الأخضر؟

يتميز الشاي الأخضر بانخفاض شديد في السعرات الحرارية.

ويحتوي كوب واحد، أي نحو 8 أونصات، من الشاي الأخضر المخمر على حوالي:

2.4 سعرة حرارية

0 جرام دهون

0 جرام كربوهيدرات

0 جرام ألياف

0 جرام سكر مضاف

0.5 جرام بروتين

2.4 ملليجرام صوديوم

كما يحتوي على مضادات أكسدة وبعض المعادن بكميات ضئيلة، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

هل يمكن شرب الشاي الأخضر يوميًا؟

ويشير التقرير إلى أن تناول ما يصل إلى 8 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يعتبر آمنًا بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، لكن كمية الكافيين تختلف حسب نوع الشاي وطريقة تحضيره.

وللحصول على خيار أكثر ملاءمة للصحة، يُفضل تناوله دون إضافة السكر أو المحليات، لأن إضافة كميات كبيرة من السكر تزيد السعرات الحرارية وتقلل من الفائدة الغذائية للمشروب.

كما أن الشاي الأخضر منزوع الكافيين قد يكون مناسبًا لبعض الأشخاص، لكن إزالة الكافيين قد تؤثر أيضًا في كمية بعض مضادات الأكسدة الموجودة في المنتج.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

تحذير لفئات معينة من تناول الشاي الأخضر

رغم أن الشاي الأخضر آمن بالنسبة لمعظم الأشخاص عند تناوله باعتدال، ينصح التقرير باستشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة أو استخدام مستخلصاته، خاصة في حالة:

تناول الأدوية الموصوفة طبيًا.

الحمل.

الرضاعة الطبيعية.

الإصابة بأمراض الكبد.

ويرجع ذلك إلى إمكانية تفاعل الكافيين والكاتيكينات مع بعض الأدوية، كما ارتبط الإفراط في تناول مستخلصات الشاي الأخضر في بعض الحالات بمشكلات في الكبد.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

هل الشاي الأخضر يحرق الدهون فعلًا؟

ويمكن أن يساهم الشاي الأخضر في دعم عملية الأيض وحرق الدهون بفضل الكافيين والكاتيكينات، لكن تأثيره وحده محدود، ولا يمكن اعتباره علاجًا للسمنة أو وسيلة سحرية لإنقاص الوزن.

ويظل فقدان الوزن مرتبطًا بشكل أساسي بالنظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني والحصول على سعرات حرارية مناسبة لاحتياجات الجسم.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

أفضل توقيت لشرب الشاي الأخضر

وإذا كان الهدف هو الاستفادة من تأثيره المحتمل على النشاط والأيض، فيمكن تناوله:

ـ صباحًا: لزيادة اليقظة والطاقة.

ـ قبل التمرين: لدعم عملية حرق الدهون أثناء النشاط.

ـ مع الإفطار أو الغداء: للمساعدة في التحكم في الشهية.

ـ قبل النوم: يُفضل تجنبه بسبب الكافيين، خصوصًا لدى الأشخاص الحساسين له.