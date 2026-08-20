ضمن أعمال الأوف سيزون.. نور محمود يكشف عن أحدث أعماله المقبلة |خاص

كشف الفنان نور محمود أحدث أعماله المنتظرة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح مسرحية التياترو.

وقال نور محمود فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، انه يستعد حاليا للمشاركة فى مسلسل جديد يعرض ضمن أعمال الـ"أوف سيزون" ، مؤكدا إن الدور مختلف عنه تماما.

أعمال نور محمود

وكان شارك نور محمود فى مسرحية التياترو ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

التياترو من المقرر عرضها، في تمام الساعة السادسة مساءًا علي مسرح السلام.

تفاصيل مسرحية التياترو

مسرحية “التياترو” تدور أحداثها حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، والتي يترتب عليها العديد من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية.

والعرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد يوركا، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، باسم سليمان، نهلة كمال، هاجر البديوي، أبانوب بحر، علاء الحريري، تامر عبد المجيد، ومن تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.