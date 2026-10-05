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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الأناقة.. أوميجا تطلق ساعة جيمس بوند الجديدة بمواصفات وتصميم استثنائي

أوميجا
أوميجا
احمد الشريف

كشفت شركة "أوميجا" الشهيرة عن نسختين جديدتين من ساعاتها الفاخرة، صممتا خصيصًا لعشاق شخصية العميل السري "جيمس بوند" وفيلمه الأخير "سبكتر".

لمسات كلاسيكية تخطف الأنظار

وبحسب تقرير نشره موقع "هودينكي" المتخصص، تتميز نسخة "سبكتر" بتصميم كلاسيكي جذاب. 

زودت الشركة الساعة بإطار خارجي يحمل أرقامًا حتى 12، بدلًا من الإطار المعتاد للغواصين. 

يسمح هذا التعديل البسيط لك بمعرفة الوقت في بلد آخر بسهولة تامة، كما تأتي الساعة بحزام قماشي مخطط باللونين الأسود والرمادي، ليعطيها طابعًا عمليًا.

دقة متناهية وتفاصيل استثنائية

ولم تغفل أوميجا عن التفاصيل الدقيقة التي يعشقها محبو الساعات. أضافت الشركة عقرب ثوانٍ بتصميم مميز ينتهي بدائرة صغيرة، يعرف باسم "المصاصة".

وفي قلب الساعة، يعمل محرك ميكانيكي دقيق جدًا، تم تجميعه يدويًا، فالهدف هو ضمان استمرار عمل الساعة لسنوات طويلة دون أي تأخير في الوقت، هذه الدقة تجعلها الرفيق المثالي في أصعب الظروف، تمامًا كبطل الأفلام.

نسخة الغواصين الشهيرة

إلى جانب نسخة "سبكتر"، استعرض الموقع أيضًا ساعة "سي ماستر" المخصصة للغواصين، تأتي هذه النسخة بمينا أزرق جذاب يحمل نقوشًا دقيقة، مع سوار معدني صلب ومريح.

 صممت هذه الساعة لتتحمل ضغط الماء في الأعماق الكبيرة بأمان، مما يجعلها أداة حقيقية للمحترفين وليست مجرد إكسسوار أنيق يزين المعصم. 

وتتميز الساعة بعلامات مضيئة بوضوح شديد في الظلام. هذا يساعد الغواص على قراءة الوقت بسهولة تامة تحت سطح البحر.

إصدار محدود لعشاق التميز

وأشار التقرير إلى أن هذه الساعات ليست مجرد أداة لمعرفة الوقت، بل هي تحفة نادرة، فقد قررت الشركة طرح هذه النسخ بأعداد محدودة جدًا في الأسواق العالمية. 

ويعني هذا أن من يقتنيها سيحصل على قطعة فريدة لا يمتلكها الكثيرون. وتستمر أوميجا بهذا الإصدار في تخليد شراكتها الطويلة مع سلسلة أفلام الجاسوسية الأشهر.

أوميجا جيمس بوند ساعة الساعات

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