شركة شاومي تفاجئ الأسواق بساعة Watch S5 الشفافة بإصدار محدود وفاخر!

طرحت شركة «شاومي» نسخة استثنائية وفاخرة من ساعتها الذكية تحمل اسم «Watch S5 Transparent Edition».

وتأتي الساعة بهيكل زجاجي شفاف بالكامل يكشف أجزاءها الداخلية بدقة، وضمن إنتاج محدود للغاية.

تصميم زجاجي شفاف يقاوم الصدمات

كشفت الشركة الصينية عن مواصفات الساعة الجديدة، وفقاً لتقرير موقع Gizmochina التقني المتخصص.

وصنعت شاومي الإطار الأوسط من زجاج كريستالي متطور يُعرف باسم "دراجون كريستال 3.0".

ويتيح هذا الهيكل الشفاف للضوء النفاذ بحرية، مما يُظهر التروس والمكونات الداخلية بوضوح.

ولضمان متانة الساعة، دمجت الشركة إطاراً خارجياً من الفولاذ المقاوم للصدأ لحماية الحواف.

وتؤكد شاومي أن زجاجها المعالج لا يتغير لونه أو يصفر مع مرور الزمن كالبلاستيك.

رحلة تصنيع دقيقة

تخضع كل قطعة زجاجية لعشرين مرحلة تصنيع معقدة للوصول إلى هذا النقاء المذهل.

وتشمل العملية مئتين وأربعين دقيقة من النحت الآلي فائق الدقة باستخدام أجهزة الكمبيوتر.

كما تستغرق الساعة ثمانمئة دقيقة كاملة من التلميع والصقل المستمر لضمان أعلى درجات الشفافية.

وحصل الزجاج على مقياس صلابة مرتفع يبلغ 810 درجات لمقاومة الخدوش والاحتكاكات اليومية.

وتكتمل الأناقة بحزام جلدي أحمر وواجهة ميكانيكية رقمية تتطابق مع هواتف شاومي الرائدة.

سعر ساعة شاومي الشفافة

حددت الشركة إنتاج هذه النسخة بخمسة آلاف قطعة فقط، بحسب موقع Gadgets & Wearables.

ويجعل هذا العدد المحدود من الساعة تحفة نادرة ومخصصة لهواة جمع المقتنيات التكنولوجية الفاخرة.

ويبلغ سعر الساعة في الصين 2499 يواناً، أي ما يقارب 372 دولاراً أمريكياً.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن أي خطط رسمية لطرحها في الأسواق العالمية.