وداعاً لشحن الهاتف يومياً.. هاتف Xiaomi 18 القادم سيغير مفهوم طاقة الهواتف الذكية

تستعد شاومي لإحداث ثورة في عالم الهواتف الذكية فقد كشفت أحدث التسريبات التقنية عن المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 18 المنتظر إطلاقه في ديسمبر 2026. الهاتف سيكون درة تاج الهواتف الرائدة للجيل القادم، وأبرز مفاجآته هي بطارية ضخمة وغير مسبوقة بسعة 7200 مللي أمبير. وبفضل تقنيات السيليكون والكربون المتطورة، ستحافظ شاومي على نحافة الهيكل ورشاقته دون التضحية بهذه السعة الهائلة.

مواصفات هاتف Xiaomi 18

وعلى صعيد الأداء، سينبض قلب الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 المصنع بمعمارية 2 نانومتر، مما يمنحه تفوقاً كاسحاً في معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي مع كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة. وتتكامل هذه القوة مع شاشة أوليد (OLED) مبتكرة تتميز بحواف هي الأكثر نحافة في تاريخ الشركة، لتوفير تجربة بصرية غامرة بالكامل.

ميزات هاتف Xiaomi 18

أما القفزة النوعية الحقيقية فتتجلى في منظومة التصوير المطورة بالتعاون مع شركة "لايكا" (Leica) العالمية.

تؤكد التسريبات أن الهاتف سيحمل مستشعراً رئيسياً بدقة 200 ميجابكسل، مدعوماً لأول مرة في النسخة القياسية بعدسة تقريب بيريسكوب (Periscope) بدقة 200 ميجابكسل أيضاً، مما يضع قدرات التصوير الاحترافي في متناول المستخدم العادي.

تأتي هذه التسريبات بالتزامن مع إطلاق شاومي الرسمي لنسختي Xiaomi 18 Pro و 18 Pro Max في السوق الصينية خلال شهر سبتمبر الحالي.

على الجانب الاخر من المتوقع أن تطرح الشركة النسخة القياسية إلى جانب المتغيرات العالمية في الأسواق الدولية بحلول نهاية العام الجاري ومطلع عام 2027، وسط ترقب واسع من المستهلكين والمنافسين على حد سواء.