أخبار التكنولوجيا| مارك زوكربيرج يصبح رابع أغنى شخص في العالم.. ثاني هاتف أندرويد يحصل على تقنية Galaxy S26 Ultra الثورية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة آبل Apple، لموسم حافل بإطلاق منتجات جديدة، فبعد الإعلانات التي كشفت عنها خلال الشهر الجاري، تشير تقارير إلى أن الشركة تخطط لطرح مجموعة إضافية من الأجهزة خلال شهر أكتوبر، من بينها جهاز MacBook Pro بتصميم جديد، وApple TV 4K جديد، وجهاز منزلي ذكي طال انتظاره.

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max في السوق الصينية، في خطوة تقدم من خلالها الشركة مجموعة من الترقيات الكبيرة، أبرزها معالجات سناب دراجون الجديدة، ونظام كاميرات مزدوج بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع شركة لايكا، إلى جانب بطاريات بسعات أكبر بكثير.

تعمل شركة سامسونج، وفقا لتقارير، على تطوير أول سماعات أذن بتصميم المشبك Clip-on، والتي قد تحمل اسم Galaxy Buds On بدلا من اسم Galaxy Able الذي ظهر في تسريبات سابقة.

تدفع منصة تيك توك TikTok، وشركتها الأم بايت دانس ByteDance، مبلغ 100 مليون دولار إلى ولاية ألاباما الأمريكية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من التغييرات للحد من استخدام الأطفال للمنصة، وذلك بموجب تسوية أنهت دعوى قضائية رفعتها الولاية ضد الشركة.

GPT-6 Cyber يقترب.. "أوبن إيه آي" تطور نموذجا جديدا للأمن السيبراني

تستعد شركة أوبن إيه آي OpenAI، للكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن نموذجها الجديد المتخصص في الأمن السيبراني GPT-6 Cyber، وفا لما ذكرته مجلة Fortune.

تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج مؤسس “ديل تكنولوجيز” مايكل ديل، ليصبح رابع أغنى شخص في العالم، بعدما أدى ارتفاع أسهم “ميتا” إلى زيادة ثروته إلى 266.4 مليار دولار، وفقا لبيانات مجلة “فوربس” الأمريكية.

بعد نحو ستة أشهر من طرح سامسونج سلسلة Galaxy S26، التي تضمنت طراز Ultra مزودا بشاشة خصوصية، أصبحت شاومي ثاني كبرى شركات تصنيع هواتف أندرويد التي تقدم تقنية مماثلة، وذلك مع سلسلة Xiaomi 18 Pro.