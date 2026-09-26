تسوية بـ300 مليون دولار.. تيك توك يواجه اتهامات بإدمان الأطفال وتضليل المستخدمين

تدفع منصة تيك توك TikTok، وشركتها الأم بايت دانس ByteDance، مبلغ 100 مليون دولار إلى ولاية ألاباما الأمريكية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من التغييرات للحد من استخدام الأطفال للمنصة، وذلك بموجب تسوية أنهت دعوى قضائية رفعتها الولاية ضد الشركة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق قبل أيام قليلة من بدء محاكمة أمام هيئة محلفين كانت مقررة يوم الاثنين، لتنتهي بذلك قضية اتهمت تيك توك بتصميم منصتها بشكل متعمد لجعل الأطفال مدمنين على استخدام ميزاتها، في اتهامات تشبه دعاوى قضائية عدة تواجهها منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وبموجب التسوية، يتعين على تيك توك إضافة مجموعة من أدوات السلامة الجديدة، أبرزها فرض حد أقصى للاستخدام اليومي قدره ساعتان للأطفال، إلى جانب قيود على استخدام المنصة خلال ساعات الليل وأوقات الدراسة.

وتقتصر هذه الإجراءات على مستخدمي تيك توك في ولاية ألاباما، فيما تمثل التسوية أول اتفاق من نوعه بين المنصة وإحدى الولايات الأمريكية.

تيك توك

وقالت كاثرين روبرتسون، كبيرة المستشارين في مكتب المدعي العام لولاية ألاباما، في مقابلة مع BBC: "نحن سعداء للغاية: بالاتفاق.

وأضافت أن الولاية أجرت مفاوضات ووساطة مع تيك توك خلال الفترة التي سبقت المحاكمة، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمثل العرض النهائي الذي قدمته الولاية.

وأوضحت روبرتسون أن التسوية تتضمن إجراءات قضائية “شديدة التقييد”، من شأنها إجبار تيك توك على تغيير العديد من السياسات التي حددتها الولاية باعتبارها عوامل رئيسية فيما وصفته بـ"الحرب على الطفولة".

ومن المقرر أن تدخل حدود الاستخدام والحظر المرتبط بساعات معينة حيز التنفيذ فورا، بينما ستمنح تيك توك مهلة تصل إلى عام لتنفيذ إجراءات أخرى نصت عليها التسوية، من بينها وضع آليات للتحقق من أعمار المستخدمين.

وتتبع العديد من الإجراءات الجديدة إطارا مشابها لتسوية أبرمتها شركة ميتا، المالكة لمنصات مثل فيسبوك وإنستجرام، في أغسطس مع المدعين العامين في 52 ولاية وجهة أمريكية.

كما وافقت تيك توك على دفع مبلغ يصل إلى 300 مليون دولار إضافية إلى ولاية ألاباما في حال عدم الالتزام بشروط التسوية الجديدة، فيما يتعين دفع مبلغ الـ100 مليون دولار الأساسي خلال 45 يوما.

وتشمل إجراءات السلامة الأخرى منح الآباء أدوات أكثر شمولا للتحكم في استخدام أطفالهم للمنصة، وفرض قيود على بعض أنواع المحتوى، إلى جانب اعتماد وسائل جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنا.

وستعمل تيك توك كذلك على الحد من إمكانية اكتشاف حسابات الأطفال من جانب البالغين، مع إخطار أولياء الأمور بشأن أي "تفاعلات مشبوهة" بين المستخدمين المراهقين والبالغين.

كما ستفرض المنصة حظرا شاملا على استخدام جميع فلاتر التجميل للأطفال.

وقال متحدث باسم TikTok USDS إن أولوية الشركة كانت دائما “تعزيز مساحة آمنة وإيجابية تتيح للناس الإبداع واكتشاف ما يحبونه والتواصل مع مجتمعاتهم”، مضيفا أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التزام الشركة بمواصلة تطوير أدوات السلامة لحماية المراهقين.

وكانت تيك توك قد أعادت في وقت سابق من العام هيكلة ملكية أعمالها، مع تولي مجموعة جديدة من المستثمرين السيطرة على عملياتها في الولايات المتحدة، بينما تواصل بقية أعمال الشركة العمل من الصين.

وشملت تسوية يوم الجمعة أيضا بايت دانس، الشركة الأم لـ تيك توك في الصين، إذ لا تزال ByteDance تمتلك حصة أقلية في المشروع المشترك المسؤول عن عمليات المنصة في الولايات المتحدة.