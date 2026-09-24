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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

على خطى آيفون.. سامسونج تصعب استبدال بطاريات 50 مليون هاتف Galaxy

هواتف Galaxy
هواتف Galaxy
شيماء عبد المنعم

تدرس شركة سامسونج، إضافة شرائح أمان إلى بطاريات هواتف Galaxy A المستقبلية، بما في ذلك طرازات اقتصادية مثل Galaxy A57، في خطوة تهدف إلى التحقق من أصالة البطارية وتعزيز معايير السلامة، وفقا لما أوردته صحيفة The Elec الكورية.
 

وبحسب التقرير، تخطط سامسونج لتركيب شرائح مصادقة داخل بطاريات هواتف Galaxy A، مع توقع إنتاج نحو 50 مليون وحدة مزودة بهذه الشرائح خلال عام 2027 وحده. 

وتحمل كل شريحة توقيعا فريدا يتم إنشاؤه أثناء عملية التصنيع، بما يسمح للهاتف بالتحقق مما إذا كانت البطارية البديلة قطعة أصلية من سامسونج.

وتبرر الشركة هذه الخطوة باعتبارات تتعلق بالسلامة، إذ يمكن أن تكون البطاريات غير الأصلية، التي تباع بأسعار أقل ويتم تركيبها في مراكز الإصلاح المستقلة، منخفضة الجودة، وقد تشكل في بعض الحالات خطرا على السلامة أو تتسبب في نشوب حرائق.

هواتف Galaxy

مخاوف من تكرار سياسة اقتران القطع لدى آبل
 

لكن ريتشي بانيسار، مؤسس شركة iCorrect المتخصصة في إصلاح الأجهزة، يرى أن مبررات السلامة قد لا تفسر الخطوة بالكامل، معتبرا أن استخدام شرائح الأمان للتحقق من البطاريات يشبه سياسة “اقتران القطع” التي اتبعتها شركة آبل لسنوات.

وأوضح بانيسار أن شركات تصنيع الهواتف لديها خيارات أخرى لضمان سلامة البطاريات، مشيرا إلى قطاع السيارات، حيث يمكن لورش الإصلاح توفير بطارية أصلية من الشركة المصنعة أو بطارية من مصنع معتمد تكون مماثلة تقريبا وبسعر أقل، من دون الحاجة إلى أنظمة تحقق إلكترونية مماثلة، بحسب رأيه.

تجربة آبل مع بطاريات وقطع الغيار


استخدمت آبل تقنية “اقتران القطع” لسنوات، وهي آلية تربط بعض مكونات الأجهزة بالهاتف أو الجهاز الذي تم تركيبها فيه، ما قد يؤدي إلى تقييد بعض الوظائف عند استبدال القطعة.

وشملت هذه السياسة شاشات أجهزة MacBook Pro وبعض مكونات أجهزة iPad Pro، كما طالت البطاريات. 

وفي السابق، كان تركيب بطارية غير أصلية في هاتف آيفون يؤدي إلى فقدان إمكانية الوصول إلى معلومات صحة البطارية.

وفي الوقت الحالي، يمكن للبطارية البديلة في هاتف iPhone 16 إظهار معلومات صحة البطارية، لكنها لا تعرض عدد دورات الشحن الخاصة بها، وفقا لبانيسار، الذي وصف ذلك بأنه يشبه وجود ميزة محجوبة.

وفي حال استخدمت سامسونج الشرائح لمنع استخدام البطاريات منخفضة الجودة، مع الحفاظ على أسعار مناسبة للبطاريات الأصلية، فقد تمثل الخطوة فائدة للمستخدمين، أما إذا أدت التقنية إلى ارتفاع تكلفة استبدال البطاريات، فقد تصبح أكثر إثارة للجدل، بحسب تقييمه.

ولم تعلن سامسونج حتى الآن أسعار البطاريات الجديدة، كما لم تؤكد رسميا خطتها لاستخدام نظام اقتران البطاريات في هواتف Galaxy.

سامسونج بطاريات هواتف Galaxy أصالة البطارية هواتف Galaxy A ستبدال البطاريات

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