تسريبات تكشف مواصفات سامسونج Galaxy Tab S12 Plus وUltra وموعد الإطلاق والأسعار

كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل مواصفات جهازي سامسونج Galaxy Tab S12 Plus وGalaxy Tab S12 Ultra، إلى جانب الأسعار المتوقعة وموعد طرحهما في الأسواق الأوروبية.

ووفقا لتقرير نشره موقع WinFuture، من المقرر أن يتوفر الجهازان للبيع في 7 أكتوبر، مع نظام سامسونج الجديد One UI 9.0 وخيارات باللونين الفضي والرمادي.

معالج ميدياتك Dimensity 9500



من المنتظر أن يعتمد كلا الجهازين على معالج ميدياتك Dimensity 9500، وهو المعالج الذي ظهر سابقا في نتائج اختبار أداء مسربة لجهاز Galaxy Tab S12 Ultra على منصة Geekbench خلال أغسطس.

وتشمل المواصفات المشتركة بين الطرازين أيضا مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وشاشات AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ودعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

وتتمثل أبرز الاختلافات بين الجهازين في حجم الشاشة، وسعات الذاكرة والتخزين، والكاميرات، وعدد مكبرات الصوت، وسعة البطارية.

Galaxy Tab S12 Ultra

مواصفات سامسونج Galaxy Tab S12 Plus



بحسب التسريبات، سيأتي Galaxy Tab S12 Plus بوزن يبلغ نحو 555 جراما، مع شاشة AMOLED بقياس 12.6 بوصة ودقة 2800 × 1752 بكسل، إلى جانب معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ومن المتوقع أن يضم الجهاز 12 جيجابايت من ذاكرة رام، مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

وسيحصل الجهاز على بطارية بسعة 10600 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات.

وفيما يتعلق بالتصوير، سيضم Galaxy Tab S12 Plus كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، بينما سيعتمد الجهاز على مكبرَي صوت.

مواصفات سامسونج Galaxy Tab S12 Ultra



أما جهاز Galaxy Tab S12 Ultra، فهو الطراز الأكبر ضمن السلسلة، ويبلغ وزنه بحسب التسريبات نحو 693 جراما.

ومن المتوقع أن يأتي بشاشة AMOLED ضخمة قياس 14.6 بوصة، بدقة 2960 × 1848 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، ويتوافق حجم الشاشة مع تسريبات سابقة، وكذلك سعة البطارية التي يقال إنها ستبلغ 11,600 مللي أمبير في الساعة.

ومن المنتظر أن توفر سامسونج الجهاز بخيارات 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة رام، مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

وكما هو الحال مع إصدار Plus، سيعتمد Ultra على معالج Dimensity 9500، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات.

كاميرات أكثر تطورا وأربعة مكبرات صوت



سيحصل Galaxy Tab S12 Ultra على منظومة كاميرات خلفية أكثر تطورا، تتكون – وفقا للتسريبات – من كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

كما سيضم الجهاز أربعة مكبرات صوت، أي ضعف العدد الموجود في طراز Galaxy Tab S12 Plus.

ولا تزال هوية تصميم الكاميرا الأمامية غير محسومة بشكل كامل. فقد أظهرت صور مسربة ظهرت في أغسطس وجود نوتش مشابه لما هو موجود في Galaxy Tab S11 Ultra، بينما أشارت نتائج سابقة ظهرت في نسخة تجريبية من واجهة One UI 9 إلى احتمال انتقال سامسونج إلى تصميم الثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية.

أسعار Galaxy Tab S12 وموعد الإطلاق



وفقا للتسريب، سيبدأ سعر Galaxy Tab S12 Plus من 1299 يورو في أوروبا، بينما سيبدأ سعر Galaxy Tab S12 Ultra من 1539 يورو.

وبذلك سيكون إصدار Ultra أغلى من إصدار Plus بنحو 240 يورو.

ولم يكشف التقرير عن الأسعار المتوقعة للجهازين في الأسواق الأخرى. كما أن سامسونج لم تعلن رسميا حتى الآن عن المواصفات أو الأسعار أو موعد الإطلاق، لذلك ينبغي التعامل مع هذه المعلومات باعتبارها تسريبات غير مؤكدة إلى حين صدور إعلان رسمي من الشركة.