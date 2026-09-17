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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف مفاجأة Galaxy S27 Ultra.. سامسونج ترفع سقف التصوير الاحترافي دون زيادة الدقة

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

شهدت كاميرات هواتف Galaxy Ultra تطورات محدودة نسبيا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن منظومة تصوير الفيديو حصلت على تحسينات أكثر وضوحا. 

فقد دعم هاتف Galaxy S24 Ultra تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، إلى جانب 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بينما أضاف Galaxy S25 Ultra تقنية سامسونج Log، ثم جاء Galaxy S26 Ultra مع دعم برنامج الترميز الجديد من سامسونج APV.

والآن، يشير تسريب جديد حول Galaxy S27 Ultra إلى أن سامسونج قد تواصل تطوير هذه التقنيات، من دون أن ترفع بالضرورة دقة تسجيل الفيديو القصوى.

وبحسب المستخدم WalleGalaxy على منصة إكس، قد يأتي Galaxy S27 Ultra بإصدارات مطورة من تقنيتي Samsung Log وفيديو احترافي متقدم APV، ما قد يوفر نطاقا ديناميكيا أوسع مقارنة بالجيل السابق Galaxy S26 Ultra. 

ووفقا للتسريب، ستظل خيارات تسجيل الفيديو القصوى عند 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية و8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

Galaxy S26 Ultra

وتأتي هذه التحسينات المحتملة في ظل احتدام المنافسة في مجال تصوير الهواتف الذكية مع اقتراب عام 2027، إذ تشير التقارير إلى أن iPhone 18 Pro Max سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع فتحة عدسة متغيرة ميكانيكيا ومجموعة أوسع من أدوات التحكم اليدوي.

وفي المقابل، يقال إن vivo X500 Pro Max سيجمع بين كاميرا تقريب بدقة 200 ميجابكسل وملحق تقريب من ZEISS يصل إلى 400 مم، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل يصل إلى 240 إطارا في الثانية.

كما أكدت أوبو تزويد Find X10 Pro Max بثلاث كاميرات خلفية بدقة 200 ميجابكسل، بينما يجمع HONOR Magic 9 Pro Max بين كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، مع إمكانية استخدام محولات تقريب اختيارية بمقاييس 200 مم و500 مم.

ومن المتوقع أيضا أن يقدم Xiaomi 18 Pro Max كاميرات تحمل علامة Leica، إلى جانب شاشة خلفية يمكن استخدامها أيضا كمحدد للإطار أثناء التصوير.

وإذا صحت هذه التسريبات، فقد تتجه سامسونج مع Galaxy S27 Ultra إلى استراتيجية تركز على تحسين تجربة التصوير ككل، بدلا من الاكتفاء بزيادة أرقام الدقة. 

وقد يشمل ذلك تطوير العتاد في النقاط التي تحتاج إلى تحسين، بالتزامن مع معالجة ألوان أكثر تطورا، ونطاق ديناميكي أوسع، وأدوات فيديو احترافية محسنة.

كاميرا Galaxy S27 Ultra سامسونج هواتف Galaxy Ultra

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