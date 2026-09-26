مارك زوكربيرج يصبح رابع أغنى شخص في العالم

تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج مؤسس “ديل تكنولوجيز” مايكل ديل، ليصبح رابع أغنى شخص في العالم، بعدما أدى ارتفاع أسهم “ميتا” إلى زيادة ثروته إلى 266.4 مليار دولار، وفقا لبيانات مجلة “فوربس” الأمريكية.

وارتفع سهم “ميتا” بنسبة 4.5% خلال تعاملات الخميس، ليغلق عند 777.59 دولارا، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له خلال العام، ما دفع ثروة زوكربيرج لتتجاوز ثروة ديل، التي بلغت 265.4 مليار دولار.

ويأتي هذا الصعود في إطار الارتفاع السريع لثروة زوكربيرج، بالتزامن مع تنامي اهتمام المستثمرين باستثمارات “ميتا” في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقفزت ثروة زوكربيرج بنحو 25 مليار دولار في يوم واحد، الاثنين، بعدما ارتفعت أسهم “ميتا” بنحو 12%، لترتفع ثروته إلى 253.6 مليار دولار.

وجاء هذا الصعود مع تنامي ثقة المستثمرين في Muse، وكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي الجديد التابع لـ“ميتا”، إلى جانب رفع ويلز فارجو السعر المستهدف لسهم الشركة.

وارتفعت أسهم “ميتا” بأكثر من 20% منذ إطلاق Muse في 8 سبتمبر، ما أضاف أكثر من 200 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

وسجل وكيل الذكاء الاصطناعي نحو 2.8 مليون عملية تنزيل خلال أول 12 يوما من إطلاقه.

مارك زوكربيرج

وكان زوكربيرج قد تجاوز، الأربعاء، المؤسس المشارك لـ “جوجل” سيرغي برين في قائمة أغنى أثرياء العالم، قبل أن يتخطى ديل في اليوم التالي.

ويأتي صعود زوكربيرج بعد أسابيع قليلة من صعود مايكل ديل لفترة وجيزة إلى المركز الثاني عالميا بين أصحاب أكبر الثروات، فقد احتل ديل المركز الثالث للمرة الأولى في 8 سبتمبر، قبل أن يتجاوز مؤسس “جوجل” الآخر لاري بيج في اليوم التالي، ليصل إلى المركز الثاني، بعدما بلغت ثروته 273.2 مليار دولار.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت ثروة ديل مع انخفاض أسهم “ديل تكنولوجيز” عن مستوياتها القياسية.

وبحسب شركة أبحاث السوق IDC، تصدرت “ديل تكنولوجيز” سوق خوادم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية من حيث الإيرادات خلال الربع الثاني.

كما أصبحت الشركة من أبرز المستفيدين من الطلب المتزايد على الخوادم المستخدمة في تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ورغم التراجع الأخير، لا تزال أسهم "ديل تكنولوجيز" مرتفعة بنحو 325% منذ بداية العام، مدفوعة بالطلب القوي على البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة تحقيق إيرادات فصلية قياسية بلغت 47 مليار دولار، فيما وصلت إيرادات الخوادم المحسنة للذكاء الاصطناعي إلى 16.4 مليار دولار.

في المقابل، أعلنت "ميتا" تحقيق إيرادات قدرها 60.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت 28% على أساس سنوي.

وتتوقع الشركة أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية خلال العام بين 130 و145 مليار دولار، في ظل توسيع استثماراتها في البنية التحتية ومنتجات الذكاء الاصطناعي.