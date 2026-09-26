GPT-6 Cyber يقترب.. "أوبن إيه آي" تطور نموذجا جديدا للأمن السيبراني

تستعد شركة أوبن إيه آي OpenAI، للكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن نموذجها الجديد المتخصص في الأمن السيبراني GPT-6 Cyber، وفا لما ذكرته مجلة Fortune.

وبحسب التقرير، تعتزم الشركة أيضا إطلاق منتج جديد لمساعدة العملاء على نشر النموذج واستخدامه بصورة آمنة، إلا أن اسم هذا المنتج لم يحدد حتى الآن.

ويأتي الإعلان المرتقب في وقت لافت، بعدما انضم الرئيس التنفيذي لـOpenAI، سام ألتمان، إلى الرئيس التنفيذي لشركة أثروبيك، داريو أمودي، في الدعوة إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب تسجيل مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لـأثروبيك وجوجل وOpenAI وميتا هجمات سيبرانية نفذتها نماذج ذكاء اصطناعي.

ونقلت Fortune عن مصادر أن OpenAI قد تستعرض GPT-6 Cyber خلال فعالية Dev Day المقرر عقدها في 29 سبتمبر، أو ربما قبل ذلك، على أن يتم إطلاق النموذج رسميا خلال الأشهر المقبلة.

GPT-6 Cyber

ويخضع GPT-6 Cyber بالفعل للاختبار ضمن أحد قطاعات برنامج Daybreak التجريبي التابع لـOpenAI، الذي تتيح الشركة من خلاله أحدث نماذجها وأكثرها تقدما لشركاء مختارين يخضعون للتدقيق، بهدف اختبار قدراتها في مجال الأمن السيبراني واكتشاف الثغرات.

وكانت OpenAI قد حاولت معالجة المخاوف المرتبطة بسلوكيات الذكاء الاصطناعي غير المنضبطة، معلنة اعتزامها إنفاق مليار دولار لدعم إتاحة برنامج Daybreak حول العالم، وذلك ضمن حملة تحمل اسم Daybreak for America.

ومن المهم الإشارة كذلك إلى أن عددا من حوادث الذكاء الاصطناعي التي وصفت خلال الأشهر الأخيرة بأنها مرتبطة بـ “ذكاء اصطناعي خارج عن السيطرة” ارتبطت في الواقع بخروج النماذج من بيئات الاختبار المعزولة والمخصصة لأغراض أمنية، وهو ما يفسر أصلا تهيئتها لتنفيذ هجمات على أنظمة أو أهداف معينة.

وفي حين لا يزال تأثير الذكاء الاصطناعي في مجال البرمجة غير محسوم، فإن الطلب المتزايد على كتابة الأكواد بواسطة الذكاء الاصطناعي تسبب في ضغط كبير على عمليات مراجعة الأكواد، وقد يؤدي إلى تراجع معايير الجودة في القطاع ككل، بحسب بعض المخاوف المطروحة.

وفي المقابل، يبدي خبراء الأمن السيبراني تفاؤلا بقدرات الذكاء الاصطناعي، وإن كانوا يختلفون بشأن الطرف الذي سيتقدم بوتيرة أسرع: المدافعون أم المهاجمون.

وأظهر استطلاع أجرته شركة EY ونشرت نتائجه في مارس 2026 أن 96% من قادة الأمن السيبراني في الشركات يرون الذكاء الاصطناعي حلا أساسبا، بينما أفاد 95% بأن مؤسساتهم نشرت بالفعل تقنيات ذكاء اصطناعي، رغم أن استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كان لا يزال في الغالب ضمن مرحلة الاستكشاف.

وفي الوقت نفسه، رأى 90% أن الموظفين غير المستعدين لمواجهة الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمثلون أكبر مصدر للضعف داخل مؤسساتهم.

وفي استطلاع حديث أجراه معهد الأمن والتكنولوجيا الأمريكي وشمل متخصصين في الأمن القومي، من بينهم مسؤولون سابقون بدرجة وكلاء وزراء في الحكومة الأمريكية وضباط متقاعدون برتب قيادية، صنف 72% استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب الخصوم ضمن أبرز ثلاثة مخاوف أمنية لديهم.

وفي المقابل، اعتبر 78% أن الأمن السيبراني واحد من أبرز ثلاثة مجالات تحمل أكبر إمكانات للذكاء الاصطناعي.

وكانت OpenAI قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن نموذجي Sol وLuna، اللذين يركزان على خفض تكاليف تشغيل الذكاء الاصطناعي.