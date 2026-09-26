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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فنربخشة يواجه إيقاف القيد ويكشف موعد رفع العقوبة

فنربخشة
فنربخشة
إسراء أشرف

كشف نادي فنربخشة التركي تفاصيل العقوبة المفروضة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أدرج ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن العقوبة المعلنة، والتي تمتد إلى 3 فترات انتقالات، لا تمثل حظرًا نهائيًا، وإنما إجراء مؤقت يمكن رفعه بعد تسوية الالتزامات المالية محل القضية.

وأشار فنربخشة إلى أن الأزمة تعود إلى عدم سداد أحد الأقساط المالية المستحقة في 30 أبريل 2026، قبل أن تتدخل الإدارة الحالية عقب توليها المسؤولية وتقوم بسداد القسط المتأخر.

وأضاف النادي أن القضية المقدمة إلى "فيفا" تضمنت مطالبة بسداد قسط مالي آخر، وهو ما دفع الإدارة إلى انتظار القرار النهائي للاتحاد الدولي لتحديد القيمة المطلوب سدادها.

وأكد فنربخشة أن الإدارة ستدفع المبلغ الذي يحدده قرار "فيفا" في أول يوم عمل، الاثنين، مشيرًا إلى أن حظر التسجيل سيتم رفعه فور استكمال الإجراءات الإدارية مع الاتحاد الدولي.

وكان "فيفا" قد أدرج فنربخشة ضمن قائمته المحدثة للأندية الخاضعة لحظر تسجيل اللاعبين، ما يفرض على النادي التحرك سريعًا لتسوية الملف المالي وإنهاء العقوبة.

وفي سياق متصل، أعلن فنربخشة أن الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها غدًا 27 سبتمبر ستتضمن عرضًا شاملًا للبيانات المالية والالتزامات الخاصة بالفترات السابقة، أمام أعضاء الجمعية والجماهير، مؤكدًا التزامه بالشفافية في هذا الملف.

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