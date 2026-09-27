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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الطاقة من هونر: إطلاق هاتف Honor 600 Elite 5G رسميًا بأكبر بطارية في فئته

وحش الطاقة من هونر: إطلاق هاتف Honor 600 Elite 5G رسميًا بأكبر بطارية في فئته
وحش الطاقة من هونر: إطلاق هاتف Honor 600 Elite 5G رسميًا بأكبر بطارية في فئته
لمياء الياسين

أعلنت شركة هونر رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Honor 600 Elite 5G ، وذلك لتحدث طفرة غير مسبوقة في سوق الهواتف المتوسطة، لتعد مدعومة بأكبر بطارية شهدتها هذه الفئة حتى الآن بسعة ضخمة تبلغ 8100 ميللي أمبير. 

على الجانب الآخر يهدف إطلاق هذا الهاتف إلى تعزيز حصة الشركة السوقية في المنطقة، من خلال الجمع بين الأداء القوي الممتد والسعر التنافسي، تلبيةً لتطلعات المستخدمين الباحثين عن اعتمادية كاملة دون الحاجة لشحن يومي متكرر

Honor 600 Elite 5G 

وتأتي بطارية هاتف العملاقة كعنصر الجذب الأساسي؛ حيث صممتها هونر لتدوم حتى ثلاثة أيام من الاستخدام المكثف بشحنة واحدة، مع دعم تقنية الشحن السريع التي تضمن تعويض الطاقة خلال وقت قياسي مقارنة بحجم البطارية الضخم. ولم تكتفِ الشركة بالبطارية فحسب، بل عززت الهاتف بمعالج ثماني النواة يدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، مما يوفر تجربة تصفح وألعاب سلسة وسريعة، تتوافق مع التوسع المتسارع لشبكات الجيل الخامس

على صعيد التصميم والشاشة، يأتي هاتف Honor 600 Elite 5G بشاشة عالية الدقة وذات معدل تحديث مرتفع يوفر سلاسة بصرية فائقة

 إلى جانب كاميرا خلفية متطورة تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور واضحة في مختلف ظروف الإضاءة. ورغم السعة الضخمة للبطارية، نجحت هونر في الحفاظ على تصميم متوازن وأنيق للهاتف، مما يضمن كلا من سهولة حمله واستخدامه اليومي دون الشعور بوزن زائد.يُمثل وصول هذا الطراز خطوة إستراتيجية صريحة من هونر لمنافسة الشركات الهيمنة على أسواق أمريكا الجنوبية والوسطى.

يعد التركيز على ميزة عمر البطارية الاستثنائي، مدفوعًا بقدرات الـ 5G، سيمنح الهاتف أفضلية تنافسية كبرى ليجعله الهاتف متاح لشريحة واسعة من المستهلكين، خاصة فئات الشباب والعاملين المعتمدين على هواتفهم لساعات طويلة خارج المنزل.

Honor 600 Elite 5G شركة هونر سوق الهواتف المتوسطة السعر التنافسي الشحن السريع تقنيات الذكاء الاصطناعي عمر البطارية الجيل الخامس

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