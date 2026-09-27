عارفة عبد الرسول تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في «ما لم يُحكَ عن بني مزار»

حظيت حلقات «ما لم يُحكَ عن بني مزار» بتفاعل لافت من الجمهور منذ عرضها ضمن أحداث مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يقدم مجموعة من الحكايات المستوحاة من وقائع حقيقية، في إطار درامي يجمع بين التشويق والغموض، ويعيد تقديم عدد من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام على مدار سنوات.

وفي تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، تحدثت الفنانة عارفة عبد الرسول عن مشاركتها في «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، كاشفة تفاصيل تجربتها في العمل وطبيعة الشخصية التي جسدتها، كما عبرت عن سعادتها بردود الفعل التي صاحبت عرض الحلقات، خاصة مع اختلاف الدور عن عدد من الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

عارفة عبد الرسول: الشخصية كانت مختلفة

وأشارت عارفة عبد الرسول إلى أن شخصية المرأة الصوفية التي قدمتها ضمن أحداث «بني مزار» كانت من العناصر التي منحتها مساحة مختلفة على مستوى الأداء، خاصة أن الشخصية تنتمي إلى عالم تحضر فيه الحكايات الشعبية والموروثات والمعتقدات المتوارثة، وهو ما تطلب منها التعامل مع الشخصية بما يتناسب مع طبيعة الأحداث والأجواء التي تدور فيها القصة.

وأكدت عارفة حرصها على أن يكون ظهور الشخصية مؤثرًا في سياق الأحداث، دون أن تخرج عن الإطار العام للحكاية، لافتة إلى أن اختلاف تركيبة الدور كان أحد أسباب اهتمامها بالتجربة، لما حمله من تحدٍ جديد على مستوى التمثيل والتعامل مع شخصية ذات طبيعة خاصة.

تفاصيل حكاية «ما لم يُحكَ عن بني مزار»

وتتناول حكاية «ما لم يُحكَ عن بني مزار» واقعة شهدتها عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا عام 2005، وأسفرت عن وفاة عشرة أشخاص من عائلات مختلفة، في حادثة أثارت حالة واسعة من التساؤلات والجدل، وظلت تفاصيلها حاضرة في الذاكرة لسنوات.

ويقدم المسلسل هذه الواقعة من خلال ثلاث حلقات مكثفة، تعتمد على معالجة الأحداث في قالب درامي، مع التركيز على التفاصيل المرتبطة بالحادث والأجواء الغامضة التي أحاطت به، إلى جانب الشخصيات التي ارتبطت بالقصة.

وتحاول الحلقات تقديم الأحداث بصورة درامية تجمع بين الغموض والإثارة، مع الحفاظ على طبيعة العمل القائم على استلهام وقائع حقيقية، وهو ما يمنح المشاهد فرصة للتعرف على تفاصيل الحكاية من منظور درامي مختلف.

أبطال «ما لم يُحكَ عن بني مزار»

ويشارك في بطولة «ما لم يُحكَ عن بني مزار» عدد من الفنانين، من بينهم ميشيل ميلاد، أحمد عبد الوهاب، أحمد عبد الحميد، مراد مكرم، صفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب عدد آخر من المشاركين في العمل.

والعمل من إنتاج مجدي الهواري، وتأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، ويأتي ضمن حلقات مسلسل «القصة الكاملة» الذي يعتمد على تقديم حكايات مستوحاة من أحداث واقعية في قالب درامي.

إشادة بردود الفعل

ومع عرض حلقات «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، لفت أداء عارفة عبد الرسول الانتباه، خاصة في ظل طبيعة الشخصية التي قدمتها والاختلاف الواضح في تركيبتها، لتضيف حضورًا خاصًا إلى الحكاية التي اعتمدت على أجواء الغموض والتوتر والتشويق.

وتواصل «القصة الكاملة» تقديم حكاياتها المستوحاة من وقائع حقيقية، في محاولة للجمع بين الجانب الدرامي والتفاصيل التي أثارت فضول الجمهور حول عدد من الأحداث والقضايا