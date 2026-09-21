عارفة عبد الرسول تنضم لـ "حليمة جبران"

تعاقدت الفنانة عارفة عبد الرسول علي المشاركة في بطولة مسلسل" حلمية جبران"، والذي تخوض من خلاله الفنانة مي عمر الماراثون الرمضاني.

المسلسل من بطولة مي عمر، ومن المقرر أن يتولي إخراجه محمد بكير، ويعرض عبر قنوات mbc مصر.



وشاركت الفنانة عارفة عبد الرسول في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل حكاية نرجس.

حكاية نرجس:

مسلسل «حكاية نرجس» من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، أحمد عزمي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وقدم العمل توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الحكايات الدرامية خلال سباق رمضان 2026.