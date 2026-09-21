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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 630 طنًا من بؤر المخلفات بالغربية.. والمحافظ يتابع أعمال النظافة بمحيط المدارس والجامعات

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والجامعات والشوارع المؤدية إليها، ضمن خطة العمل اليومية للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأسفرت أعمال اليوم عن رفع 630 طنًا، بواقع 120 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و90 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و80 طنًا بمركز ومدينة بسيون، و65 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و60 طنًا بحي ثان طنطا،كما تم رفع 40 طنًا بكل من مركز طنطا ومركز ومدينة قطور، و30 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى ومركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة زفتى، و25 طنًا بحي أول طنطا، و20 طنًا بمركز ومدينة السنطة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية لرفع بؤر المخلفات والتراكمات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والجامعات، وسرعة التعامل مع أي تراكمات، بما يوفر بيئة نظيفة للطلاب ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع تلال واكوام القمامة مواقف السيارات أمن الغربية

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