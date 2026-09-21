قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري
خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار
الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض
استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور
القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز
النيابة الإدارية تنعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: قدم إسهامات جليلة في محراب العدالة
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين
محافظ بورسعيد يوجه بمنع السيارات والدراجات داخل ممشى الكورنيش السياحي
تشييع جثمان المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بمسقط رأسه بطوخ
شوبير ينتقد فيديو تقديم بيزيرا بعد جدل قميص الزمالك: أتمنى ميكنش مقصود ومعجبنيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية: تسليم 3132 مشروعا تنمويا دعما للأسر الأكثر احتياجا بالرعاية

دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الغربية اليوم عن تمكن جمعية الأورمان عن تسليم (3132) مشروعًا تنمويًا صغيرًا للأسر الأولى بالرعاية والأرامل وذوي الهمم بالمجان تمامًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا وتحويلها من الإعالة إلى الإنتاج.

توجيهات تضامن الغربية 

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، وثمرة للتعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح أن اختيار المستفيدين تم بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة أعدتها مديرية التضامن للوصول إلى المستحقين الفعليين في القرى والنقاط النائية بمختلف مراكز المحافظة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تحرص بالتعاون مع المجتمع المدني على تقديم خدمات المتابعة والتقييم والتدريب الفني اللازم للمستفيدين عقب تسلمهم المشروعات، ضمانًا لنجاح هذه المشروعات واستمراريتها وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي للأسرة والمجتمع.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 

من جانبه، أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن المشروعات المسلمة تنوعت لتناسب طبيعة المحافظة والمهارات الحرفية للمستفيدين، حيث شملت تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الأكشاك البضائعية المجهزة بالكامل، بالإضافة إلى دعم الورش الحرفية والمحلات التجارية والمشروعات الإنتاجية المنزلية والتجارية.


موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو إيجاد مصدر دخل ثابت ومستدام للأسرة المستفيدة، ينقلها من مرحلة العوز والاعتماد على المساعدات المباشرة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على مستوى مجتمعاتهم المحلية.

تعاون مؤسسات المجتمع المدني 

والجدير بالذكر أن تعاون جمعية الأورمان مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية يُعد نموذجًا رائدًا للعمل الأهلي والتنموي داخل المحافظة؛ حيث نجحت الجمعية خلال السنوات الماضية في تقديم أشكال متعددة من الدعم والمساعدة، شملت تسليم آلاف المشروعات التنموية الصغرى، وتوزيع المساعدات الموسمية، والمساهمة في إعادة إعمار المنازل المتهالكة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات جراحية بالمجان لمئات المرضى من الفئات الأكثر احتياجًا.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تضامن الغربية دعم مؤسسات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

هيئة الإسعاف

هيئة الإسعاف: فتح باب التعاقد لخريجي كليات الهندسة بعدد من التخصصات

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدقهلية

منال عوض: توجيهات رئاسية بتبني مشروع تخضير المحافظات والمساحات غير المستغلة

وزير التربية والتعليم

7 شروط لاختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

بالصور

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد