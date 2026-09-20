نائب المحافظ ووكيلة الصحة بالغربية يتفقدان مستشفى طنطا العام لمتابعة مستوى الخدمات

استقبلت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، خلال جولة تفقدية موسعة بمستشفى طنطا العام، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة ميدانية

وتضمنت الجولة تفقد قسم الكلى وعيادة مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حيث تمت متابعة انتظام العمل بالعيادة وآليات تقديم الخدمة للمواطنين، إلى جانب تفقد منظومة التسجيل المميكن والوقوف على مدى انتظامها، فضلًا عن تفقد منطقة الكرفانات، التي تم تجهيزها لتيسير حصول المرضى على الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عنهم، وحمايتهم من العوامل الجوية أثناء تلقي الخدمة.

دعم مستشفي المحلة العام

وأشار إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية الدورية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي معوقات والعمل على تلافيها.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالغربية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة احتياجات المستشفيات، ودعم جهود تطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.