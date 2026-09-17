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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخرج الدفعة الـ31 بكلية الهندسة

طلاب هندسة جامعة طنطا
طلاب هندسة جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، حفل تخرج الدفعة الـ31 من كلية الهندسة، التي تحمل اسم «دفعة الدكتور عماد عتمان» أستاذ الهندسة الإنشائية المتفرغ، والقائم بعمل رئيس الجامعة السابق، ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 وذلك بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عماد عتمان، والدكتور طارق فوزي الشافعي أستاذ الهندسة الإنشائية المتفرغ وعميد الكلية الأسبق، والدكتور طارق المحمدي أستاذ الهندسة الإنشائية وعضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر الكوراني نقيب مهندسي الغربية، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

توجيهات جامعة طنطا 

وأعرب الدكتور محمد حسين، خلال كلمته، عن سعادته بمشاركة خريجي كلية الهندسة وأسرهم الاحتفال بثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، مؤكدًا أن التخرج لا يمثل نهاية مرحلة تعليمية بقدر ما يشكل بداية حقيقية لمسيرة جديدة ينتقل خلالها الخريجون من اكتساب المعرفة إلى توظيفها، ومن دراسة المشكلات إلى المشاركة في ابتكار حلول لها وصناعة المستقبل.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد رئيس الجامعة أن حفل هذا العام يحمل خصوصية كبيرة لاختيار الدفعة اسم الدكتور عماد عتمان، أحد رموز كلية الهندسة وجامعة طنطا، تقديرًا لمسيرته العلمية والإدارية الحافلة وما قدمه على مدار سنوات من علم وخبرة وجهد مؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يعكس قيمة أصيلة تحرص عليها جامعة طنطا، وهي الوفاء لأبنائها وتقدير أصحاب العطاء والتأثير.

تبادل الخبرات 

وفي لفتة وفاء، استعاد رئيس الجامعة خلال كلمته سيرة اثنين من علماء الكلية الراحلين، الدكتور علم الدين بسطويسي، الأستاذ بقسم العلوم الأساسية ورئيس القسم الأسبق، والدكتور محمد كمال النمر، أستاذ هندسة القوى الكهربية ورئيس القسم السابق والمدير التنفيذي السابق للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، مشيدًا بما تركاه من إرث علمي وإنساني ومؤسسي في نفوس طلابهما وزملائهما، داعيًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.

رفع كفاءة الخدمات 

ووجّه الدكتور محمد حسين رسالة إلى الخريجين أكد خلالها أن التعلم المستمر والابتكار والالتزام بأخلاقيات المهنة أصبحت ركائز أساسية للنجاح، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على «ضمير المهندس» وتحمل مسئوليتهم تجاه المجتمع والوطن، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل مصر، كما وجه التهنئة لأسر الخريجين والشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز أن تخرج الدفعة الـ31 يمثل انطلاقة جديدة للخريجين نحو العمل والإنجاز، مشددًا على أهمية مواصلة التعلم ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، موضحًا أن الهندسة ليست مجرد تخصص أكاديمي، وإنما منهج للتفكير وحل المشكلات وأداة للمشاركة في بناء الوطن.

حفل تخرج طلاب الهندسة 

وأعرب نائب رئيس الجامعة عن اعتزازه بإطلاق اسم الدكتور عماد عتمان على الدفعة، تقديرًا لمسيرته العلمية وإسهاماته المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية وإصلاح وتدعيم المنشآت الخرسانية، متمنيًا للخريجين مستقبلًا حافلًا بالنجاح والتميز.

بدوره، أعرب الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، عن فخره بتخريج جيل جديد من المهندسين المؤهلين للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدًا أن الكلية ستظل بيتًا لخريجيها وداعمًا لهم في مسيرتهم المهنية، وداعيًا إياهم إلى مواصلة تطوير مهاراتهم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

إهداء الدروع 

وشهد الحفل إهداء دروع تكريمية للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، والدكتور السيد العجوز، والدكتور عماد عتمان، والدكتور طارق المحمدي، والدكتور تامر الكوراني نقيب مهندسي الغربية، وشركة إعمار الدلتا تقديرًا لدعمها أوائل الخريجين وعددًا من الأنشطة الطلابية بالكلية.

كما تم تكريم أمين عام الكلية ومنظمي الحفل واتحاد الطلاب وإدارة رعاية الطلاب، إلى جانب تكريم الخريجين ومنحهم شهادات التقدير، وتكريم عدد من الفرق والكيانات الطلابية المتميزة بالكلية، من بينها الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة الأمريكي ACI.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حفل تخرج طلاب وطالبات كلية الهندسة طنطا

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