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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تعزز حضورها الرياضي أفريقيًا بحصد 4 ميداليات برونزية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، تحقيق أبطال الجامعة إنجازًا رياضيًا قاريًا جديدًا، بعد حصد 4 ميداليات برونزية خلال مشاركتهم في منافسات البطولة الأفريقية للجامعات، التي شهدت منافسات قوية بين نخبة من طلاب الجامعات على مستوى القارة الأفريقية، وذلك في رياضات المصارعة والجودو والتايكوندو.

توجيهات جامعة طنطا 

وشهدت منافسات المصارعة تتويج الطالب محمد السعيد عبد النبي، بكلية الحقوق، بالميدالية البرونزية في وزن 65 كجم، فيما حصد الطالب محمد علاء عبد المعطي، بكلية علوم الرياضة، الميدالية البرونزية في وزن 97 كجم.

دعم ابطال أفريقيا 

وفي منافسات الجودو، حقق الطالب عبد الرحمن محمد إيهاب، بكلية علوم الرياضة، الميدالية البرونزية في وزن 81 كجم، بينما أضافت الطالبة نجلاء ناصر السيد، بكلية علوم الرياضة، الميدالية البرونزية الرابعة لرصيد الجامعة، بعد تألقها في منافسات التايكوندو بوزن 49 كجم.

تبادل الخبرات 

وأكد الدكتور محمد حسين أن هذا الإنجاز القاري الجديد يمثل مصدر فخر لجامعة طنطا، ويعكس ما يمتلكه طلابها من قدرات ومواهب رياضية متميزة، مشيدًا بالأداء المشرف لأبطال الجامعة وما أظهروه من روح تنافسية وإصرار خلال منافسات البطولة.

حصد أربع ميداليات 

وأضاف رئيس الجامعة أن نجاح الطلاب في حصد أربع ميداليات برونزية في ثلاث رياضات مختلفة يؤكد قدرتهم على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة في المحافل القارية، بما يليق باسم جامعة طنطا ومصر، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع دعم الطلاب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات ضمن أولوياتها، وتحرص على توفير البيئة الداعمة التي تمكنهم من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

تبادل التهاني 

ووجه رئيس جامعة طنطا خالص التهنئة إلى الطلاب الفائزين، والأجهزة الفنية والإدارية والقائمين على منظومة النشاط الرياضي بالجامعة، متمنيًا لأبطال الجامعة مواصلة مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم جامعة طنطا ومصر عاليًا في البطولات المحلية والقارية والدولية.

دعم طلاب الرياضيين

ومن جانبه، هنأ الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أبطال الجامعة على الإنجاز القاري، مؤكدًا أن النتائج التي حققها الطلاب تعكس المستوى المتميز للرياضة الجامعية بجامعة طنطا، والجهود المستمرة المبذولة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتأهيلها للمنافسة في مختلف البطولات.

رعاية أعضاء هيئة التدريس 

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن قطاع التعليم والطلاب يولي الأنشطة الرياضية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد المكونات الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، مؤكدًا استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للطلاب المتميزين رياضيًا، والعمل على تطوير مستوياتهم وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على تحقيق المزيد من الإنجازات والوصول إلى منصات التتويج.

رفع كفاءة الخدمات 

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود منظومة النشاط الرياضي بجامعة طنطا، والدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة لأبنائها الموهوبين، بما يعزز حضورها في المنافسات الرياضية القارية والدولية، ويؤكد دورها في اكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين في مختلف المجالات، وذلك بتنسيق الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، والإشراف العام والمتابعة للدكتور محمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

اخبار محافظة الغربية ابطال جامعة طنطا افريقيات ميداليات دعم الرياضيين

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