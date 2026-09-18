عمرو موسى: يجب عمل تحالف مصري سعودي.. وحديث نتنياهو عن قيادته للمنطقة كلام فارغ

أكد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدولة العربية، أن المنطقة تتغير بشكل يومي ولا يوجد تصور عربي إنما اضطراب عربي، مضيفا أن مصر والسعودية عندما يعملان سويا يحدثا تغيرا استراتيجيا.

وتابع عمرو موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن يجب حدوث تحالف قوي بين مصر والسعودية لمواجهة التحديات وأهم تفاصيل هذا التعاون أن يكون دفاعي.

وتابع عمرو موسى أن تغير الشرق الأوسط الذي رسم منذ عشر سنوات واخراج مصر من الزعامة العربية والرأي يكون للغرب وكلام نتنياهو أنه يعبر المنطقة وتكون اسرائيل قائدة للمنطقة ده كلام فارغ.