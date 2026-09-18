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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولتي تهريب هواتف محمولة وأقراص مخدرة

المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولتى تهريب لعدد من الهواتف المحمولة وأقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي، اشتبه جورج شاكر ومحمد الكوانيني رئيسا الوردية في الراكبة ف.ع.م  أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية تلاحظ كثرة ترددها في السفر والوصول خلال فترة قصيرة عبر مطار مطارات أخرى .

بتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة إسلام رجب وجرجس ثابت مأمورى الفحص بالأشعة تحت إشراف شريف حسن مدير الإدارة أفادوا بالاشتباه فى ٣ حقائب تلاحظ وجود أجسام وكثافات متماثلة بهم، وعند عرض الراكبة على جهاز فحص الأفراد بالأشعة (Body Scan) ،أقرت بأنها تخفي عددًا من أجهزة الهاتف المحمول أسفل ملابسها، وهو ما تأكد من خلال جهاز فحص الأفراد بالأشعة.

بالعرض على هلال الغزالي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من  احمد محي وإنجي محمود ومحمد سامي مأمورى الحركة بحضور مجدي عباس مدير التعريفة بمكافحة التهريب الجمركي ومحمد كمال رئيس قسم الأمن الجمركي تبين وجود عدد ٤ هاتف محمول ماركة iphone 13 pro max بدون علب او لوازم  .

كما تم تفتيش الراكبة ذاتيا بمعرفة إنجي محمود مأمور الحركة فتبين وجود عدد ٧ هاتف محمول ماركة iphone 13 pro max وعدد ٩ هاتف محمول ماركة iphone 11 بأجمالي عدد ٢٠ هاتفا محمولا ماركة ايفون والجميع بدون علب أو لوازم.

وقدرت القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ 398 ألف جنيه ، فيما قُدرت التعويضات المستحقة بإجمالي مبلغ 796 ألف جنيه.

وكانت المحاولة الثانية بناء على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسكندرية مفادها قيام أحد الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة بيجاسوس القادمة من إسطنبول بحيازة مواد مخدرة .

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمطار الإسكندرية الدولي بمعرفة أحمد عبد الفتاح ومصطفى خشبة مأموري الفحص بالأشعة تحت إشراف إسلام قباري مدير الإدارة أفادوا بملاحظة وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة بأحد الحقائب.

قام محمد سعيد الشربيني مدير الجمرك بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتياً من محمد جودة رئيس الوردية وعبد العزيز إبراهيم مأمور الحركة ومحمد جمال رئيس قسم الأمن الجمركي وصالح محمد حميدة  رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ،  تبين وجود ٣٥٠ قرصاً من الأدوية المحتوية على مادة الترامادول داخل أحد حقائبه .

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 6 و7 لسنة 2026 .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية وأحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك مطار الإسكندرية اخبار مصر مال واعمال لجنة جمركية قانون الجمارك مصلحة الجمارك المصرية

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