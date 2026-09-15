جمارك نويبع تحبط تهريب 280 فرش حشيش داخل شاحنة متجهة إلى ميناء العقبة

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العقبة وجنوب سيناء، وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل شاحنة كانت تستعد لمغادرة الميناء متجهة إلى ميناء العقبة الأردني، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

جاءت عملية الضبط عقب ورود مذكرة اشتباه من إدارة مكافحة المخدرات فرع نويبع، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب وإدارة الأمن الجمركي بالإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائي، بشأن اعتزام أحد السائقين تهريب مواد مخدرة داخل الشاحنة التي يقودها، أثناء مغادرتها ميناء نويبع البحري في طريقها إلى ميناء العقبة.

وبناءً على ذلك، جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الشاحنة، بتوجيهات مجدي جلاله وأحمد سلام، مديري الإدارة، برئاسة حرم عبد المقصود، مدير إدارة جمرك الصادر، وعضوية أحمد عبد الرازق وشاهين كمال، مأموري الجمرك، وعصام فاروق، مدير التعريفة، وبحضور أسامة أبو سعد، رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد فيصل، مأمور الأمن الجمركي، والسيد حسن ومصطفى الحناوي، مديري إدارة مكافحة التهريب الجمركي، ومحمد شقران، مدير إدارة الأمن الجمركي، ونادر إبراهيم الطنطاوي.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 280 فرش حشيش، جرى إخفاؤها بطريقة احترافية داخل كابينة السائق، خلف السرير، في أماكن سرية يصعب الوصول إليها، في محاولة للتمويه على أعمال التفتيش.

وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 4 ملايين و50 ألف جنيه، فيما بلغ التعويض الجمركي المستحق نحو 8 ملايين و100 ألف جنيه.

وقرر حسام جاد المولى، المشرف على الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر رقم 4 لسنة 2026، بمعرفة محمود بسيوني، رئيس القسم، ومحمد عبد الدايم ومحمود صالح وهيثم محمد، بإدارة الشئون القانونية، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي الواقعة تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس الجمارك، وأحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهريب والتهرب الجمركي، والتصدي لمحاولات إدخال أو إخراج المواد المحظورة بالمخالفة للقوانين.