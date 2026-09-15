قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. من يستحق الدعم النقدي وما شروط تكافل وكرامة؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط الحصول على الدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، بالتزامن مع تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال يوليو 2026، والتي حددت القواعد المنظمة للدعم النقدي المشروط وغير المشروط، إلى جانب إجراءات التقديم ومراجعة الاستحقاق والتظلمات.

ويستهدف القانون توفير مظلة للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، مع ربط الاستحقاق بمجموعة من الضوابط ومعايير الاستهداف والتحقق من بيانات المتقدمين.

قانون الضمان الاجتماعي.. ما الفرق بين تكافل وكرامة؟

حدد نظام الدعم النقدي في إطار قانون الضمان الاجتماعي نوعين رئيسيين من الدعم، هما «تكافل» باعتباره دعمًا نقديًا مشروطًا، و«كرامة» باعتباره دعمًا نقديًا غير مشروط للفئات التي ينطبق عليها القانون واللائحة التنفيذية.

ويستهدف «تكافل» الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، مع ارتباط الاستحقاق بمجموعة من الشروط الخاصة بالتعليم والصحة والوضع الاقتصادي للأسرة، بينما يستهدف «كرامة» الفئات غير القادرة على العمل والكسب، ومن بينها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمصابون بأمراض مزمنة وفق الضوابط المحددة.

من يستحق دعم تكافل؟

يشمل برنامج «تكافل» عددًا من الفئات الأسرية، من بينها الأسرة الفقيرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة التي تعولها امرأة، والأسرة مهجورة العائل، وأسرة المجند، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

ومن أبرز الشروط وجود طفل واحد على الأقل بالأسرة، على أن يكون الأطفال في سن التعليم ملتزمين بالانتظام الدراسي وفق النسب والضوابط المحددة، كما يشترط أن تقع الأسرة تحت خط الفقر وفق معايير الاستهداف المعتمدة.

وتتضمن معايير الاستحقاق كذلك عدم امتلاك الأسرة أصولًا أو حيازات أو مركبات أو ممتلكات تتعارض مع شروط البرنامج، فضلًا عن خضوع الحالة للبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات من خلال قواعد بيانات الدولة.

ما شروط الحصول على كرامة؟

يستهدف «كرامة» الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الدعم النقدي غير المشروط، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والمصابون بأمراض مزمنة تعوقهم عن العمل، وكبار السن، إلى جانب فئات أخرى حددتها قواعد البرنامج.

وبالنسبة للشخص ذي الإعاقة، تشترط القواعد أن تكون الإعاقة مؤثرة على القدرة على العمل، وأن تثبت وفق الإجراءات الطبية المعتمدة، بينما يشترط بالنسبة للمسن أن يكون غير قادر على العمل والكسب، وتظهر المنصة الرسمية لبرنامج «تكافل وكرامة» أن سن الاستحقاق للمسن يبدأ من 65 عامًا.

كما ترتبط الاستفادة في جميع الحالات بمعايير الاستهداف الاقتصادي والاجتماعي، وعدم وجود مصادر دخل أو ممتلكات تحول دون الاستحقاق وفق الضوابط المقررة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة؟

يتم التقدم للحصول على الدعم من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وتشمل المستندات المطلوبة بحسب الحالة صور بطاقات الرقم القومي السارية، ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وشهادات ميلاد الأبناء، والقيد المدرسي للأطفال، إلى جانب مستندات أخرى تختلف وفق طبيعة الحالة.

وفي حالات الإعاقة أو المرض المزمن، يتم تقديم ما يفيد الفحص الطبي أو البيانات الخاصة بالإعاقة وفق الإجراءات المعتمدة.

هل التقديم على تكافل وكرامة له موعد محدد؟

لا يقتصر التقديم على فترة زمنية محددة خلال العام، إذ توضح وزارة التضامن الاجتماعي أن باب التقدم متاح في جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن للمواطن التقدم إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته. كما أن التقديم مجاني ولا يتطلب دفع أي مبالغ مالية.

بعد تقديم الطلب، يتم إجراء بحث اجتماعي للحالة والتحقق من البيانات والمستندات، ثم مراجعة المعلومات من خلال قواعد البيانات المختلفة لتحديد مدى انطباق معايير الاستحقاق.

هل يمكن التظلم في حالة رفض الطلب؟

نعم، نظم قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية آليات لمراجعة الاستحقاق والتظلم من القرارات، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية بابًا خاصًا بحوكمة استحقاق الدعم النقدي، يشمل لجان الدعم ولجان التظلمات وآلية التظلم.

وبذلك لا يتوقف الأمر عند تقديم الطلب، وإنما تخضع حالات الاستحقاق للمراجعة والتحقق، مع إتاحة آلية للتظلم وفق الإجراءات والضوابط المحددة في القانون واللائحة.

هل يحصل المستفيدون على خدمات أخرى بجانب الدعم النقدي؟

لا تقتصر مظلة الحماية الاجتماعية على الدعم المالي فقط، إذ أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى تكامل عدد من الخدمات مع منظومة «تكافل وكرامة»، ومنها بعض خدمات الرعاية الصحية والعلاج على نفقة الدولة، والإعفاء من المصروفات الدراسية، والسلع التموينية والخبز، وخدمات أخرى للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بحسب الفئة والحالة.

كما تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم مساعدات استثنائية يمكن أن تشمل بعض الحالات، مثل المصروفات الدراسية، ومصروفات الجنازة، والولادة الأولى، والعلاج في الحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي، والأجهزة التعويضية وفق الشروط المقررة.

قانون الضمان الاجتماعي.. مراجعة مستمرة للاستحقاق

ويضع قانون الضمان الاجتماعي الجديد منظومة أكثر تنظيمًا لمراجعة استحقاق الدعم، بحيث لا يعتمد صرف المساعدة على مجرد تقديم الطلب، وإنما يرتبط باستمرار توافر شروط الاستحقاق وصحة البيانات المقدمة.

وتنظم اللائحة التنفيذية كذلك حالات مراجعة الاستحقاق، والإبلاغ عن المساعدات الأخرى، وآليات التعامل مع رفض فرص العمل أو كسب العيش دون عذر مقبول، بما يستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفق البيانات الفعلية للحالات.