نبيلة عبيد: أنا تحت أمر التليفزيون المصري دون النظر للماديات| خاص

عبرت النجمة نبيلة عبيد ، عن سعادتها بالعودة إلى الإذاعة الرسمية المصرية، من خلال مسلسلها الجديد" يا أبنتي لا تحيرني معك"، عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد": يسعدني تقديم المسلسل للإذاعة المصرية الرسمية، فأنا سعيدة بهذا الأمر، أنا تحت أمر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بكل تأكيد.

وعن إمكانية تعاونها مع التليفزيون المصري فى عمل درامي، رغم أنه حينها من الممكن ألا يكون هناك مقابل مادي يتناسب مع قيمتها الفنية، قالت نبيلة عبيد: لا أنظر إلى المقابل المادي، فأنا تحت أمر التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، وهذا نابع من وطنيتي ومصريتي، ولا بد أن أكون في خدمتهما، وسنختار معًا موضوعًا جيدًا فى هذه الحالة، كما فعلنا في المسلسل الإذاعي.

وتابعت: فأنا أعلم أن المقابل المادي ليس كبيرًا، ولكن هذا كيان وطني، ودائمًا لا أنظر إلى الجانب المادي، فكثيرًا ما أدفع من مالي الخاص حتى يظهر العمل بشكل جيد ، فقد كنت أحرص على شراء الروايات، أو تقديم أعمال مع كبار المخرجين والكتاب، مثل إحسان عبد القدوس، ووحيد حامد، ومحمود أبو زيد، ومصطفى محرم.