قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر مرموش يتحدث عن بدايته مع توتنهام: نحتاج إلى وقت للوصول لأفضل مستوى
15 دقيقة خارج أجواء الاجتماعات.. حديث عفوي بين السيسي وبوتين يلفت الأنظار
رئيس غرفة التجارة لـ بريكس: التعاون يتسع ليشمل الصحة والصناعة والذكاء الاصطناعي
هل قول تقبل الله بعد الصلاة بدعة؟.. تعرف على حكمها شرعا
الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة درجات الحرارة مع بدء الدراسة
بتغسلي الفراخ قبل الطبخ؟.. اعرفي ليه الخبراء بيحذروا من العادة دي
«فرحة بناتنا».. حماة الوطن بالجيزة يجهز 350 عروسة من غير القادرات
النواب الأمريكي يبحث مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا
عمرو أديب : الذكاء الاصطناعي زلزال تكنولوجي ممكن يهدد البشرية
‏القوات المسلحة اليمنية: القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الحوثي في المخا
سوريا .. انفجارات ضخمة في مستودعات أسـلحة تابعة لوزارة الدفاع
قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي وفق للقانون

قانون الضمان الاجتماعي
قانون الضمان الاجتماعي
محمد الشعراوي

حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025 الحالات التي يترتب عليها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع إساءة استخدامه.

حالات وقف الدعم

ووفق المادة (34) ومع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.

قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي حالات وقف الدعم وقف الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

معرض

أبوظبي تجمع 95 دولة تحت سقف واحد : الكتاب يصنع المستقبل في 2026

إيهاب فهمي يصدر قرارا بتكليف إيمان رجائي لإدارة دار عرض مسرح مصر

إيهاب فهمي يصدر قرارا بتكليف إيمان رجائي بإدارة دار عرض مسرح مصر

لمسلسل «50/50

طرح بوسترات جديدة لمسلسل «50/50» استعدادًا لعرضه

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد