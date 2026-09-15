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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة المحطات النووية تشارك في أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

قيادات الهيئة
قيادات الهيئة
وفاء نور الدين

يشارك الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمقرر عقدها في فيينا خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم جهود تطوير البرنامج النووي المصري

وتأتي مشاركة  الدكتور شريف حلمي ضمن الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر، برئاسة السفير محمد نصر، المندوب الدائم لـ مصر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال الوكالة، ومتابعة الموضوعات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويُعد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أبرز المحافل الدولية التي تجمع الدول الأعضاء لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمجال النووي، وفي مقدمتها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعلوم والتكنولوجيا النووية، والأمان والأمن النوويان، إلى جانب برامج الوكالة في مجالات التعاون الفني وتنمية القدرات. كما تمثل دورة عام ٢٠٢٦ الدورة السبعين للمؤتمر العام منذ تأسيس الوكالة عام ١٩٥٧.

وتتضمن مشاركة الدكتور شريف حلمي عددا من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي الوكالة وممثلي عدد من الدول والمؤسسات الدولية المتخصصة، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على المستجدات والتطورات في المجالات المرتبطة بالطاقة النووية.

وتتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مسؤولية الإشراف علي تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية للدولة المصرية في قطاع الطاقة، بما يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن واستدامة الطاقة.

وتعكس مشاركة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في أعمال المؤتمر العام السبعين حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، والتأكيد على دورها الفاعل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يعزز مكانة مصر في المجتمع النووي الدولي.

الكهرباء هيئة المحطات النووية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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