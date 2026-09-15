لابورتا يفتح النار على ريال مدريد ويدافع عن لامين يامال: يستحق الكرة الذهبية

شن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، هجومًا جديدًا على الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال تصريحات تناول فيها عددًا من الملفات، أبرزها أحقية النجم الشاب لامين يامال في التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، إلى جانب أزمة ملعب رايو فاليكانو.

لابورتا ينتقد وضع ملعب رايو فاليكانو

وتحدث لابورتا عن القرار الاحترازي الذي حصل عليه رايو فاليكانو، الذي يسمح للفريق بخوض مبارياته على ملعبه في فاليكاس، معربًا عن سعادته من أجل رئيس النادي راؤول مارتين بريسا.

وقال رئيس برشلونة، وفقًا لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أثناء مغادرته عشاءً جمعه بوكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز: "أنا سعيد جدًا من أجل الرئيس راؤول مارتين بريسا بعد الحصول على القرار الاحترازي لرايو فاليكانو كي يتمكن من اللعب في فاليكاس".

وأضاف: "إنه يستحق ذلك، وكان من غير المعقول أن يُعاد تصنيف الملاعب للبعض، في إشارة إلى ريال مدريد، بينما يُمنع آخرون من اللعب في ملعبهم، رغم أن جميع تراخيصهم سليمة".

رئيس برشلونة يدعم يامال في سباق الكرة الذهبية

وانتقل لابورتا للحديث عن موقف برشلونة من ترشيح لامين يامال للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن اللاعب الشاب يستحق بالفعل التتويج بالجائزة.

ودافع رئيس النادي الكتالوني عن تصريحات يامال التي أكد خلالها أحقيته في الفوز بالكرة الذهبية، مستشهدًا في الوقت ذاته بتصريحات كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عندما قال سابقًا: "لمن أصوت؟ لنفسي".

وقال لابورتا: "سأكون مسرورًا للغاية لو فاز يامال بالكرة الذهبية، وأعتقد أنه يستحقها".

وعندما سُئل عما إذا كان يرى أن من الجيد أن يقول يامال إنه يستحق الجائزة، أجاب: "بالتأكيد نعم، لأن الآخرين يفعلون الشيء ذاته لأنفسهم".

لابورتا: يامال لاعب مرجعي

وأوضح رئيس برشلونة أن تصرفات اللاعبين الشباب تختلف في ظل عدم وجود القيود والضغوط التي قد تفرضها الخبرة، مشيرًا إلى أن هذه الطبيعة تساعدهم على تحقيق النجاح بسرعة.

وقال: "لقد تغير العالم قليلًا، وهؤلاء الشباب يتصرفون بتلقائية كبيرة، ويامال قال ذلك بالمعنى الإيجابي.. لقد قال ما كان يجب عليه قوله".

وتابع: "يجب أن نفهم أنهم لاعبون شباب ولا يعانون من أي عقد. ولهذا السبب ينجحون بسرعة كبيرة. لامين يمتلك الموهبة وهو لاعب مرجعي".

برشلونة يراهن على يامال

وأكد لابورتا أن دعم برشلونة لترشيح يامال للكرة الذهبية يأتي نتيجة لما قدمه اللاعب بقميص الفريق الكتالوني، موضحًا أن النادي يقف خلف جميع لاعبيه، مع الاعتراف بأن النجم الشاب قدم ما يجعله جديرًا بالمنافسة على الجائزة.

وقال: "نحن ندعم جميع لاعبي برشلونة، لكن من الصحيح أن يامال قدم ما يجعله يستحق ذلك مع البارسا".

إشادة بموقف رودري

وأشاد رئيس برشلونة بموقف رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، بعدما أبدى دعمه لترشيح يامال للفوز بالكرة الذهبية.

ووصف لابورتا رودري بأنه شخص عاقل وناضج وقائد، معتبرًا أن موقفه من الجائزة يعكس الكثير من شخصيته.

وقال: "إنه رجل عاقل جدًا وناضج. إنه قائد. وكونه يمتلك هذا الموقف بشأن هذه الجائزة فهذا يقول الكثير عنه".