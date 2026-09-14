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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رودري يكشف: برشلونة اختار لامين يامال للفوز بالكرة الذهبية.. وسبب رحيلي عن مانشستر سيتي

رودري
رودري
حمزة شعيب

كشف الإسباني رودري، لاعب برشلونة، عن موقف إدارة النادي من المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مشيرًا إلى أن النادي قرر دعم زميله لامين يامال باعتباره الأحق بالتتويج بالجائزة.

وكانت مجلة «فرانس فوتبول» قد أعلنت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، والتي ضمت 30 لاعبًا، بينهم ثلاثة من صفوف برشلونة، وهم لامين يامال وباو كوبارسي ورودري، لاعب مانشستر سيتي السابق.

وقال رودري، في تصريحات لصحيفة «La Vanguardia» الإسبانية: «لقد قلت ذلك دائمًا، لطالما لعبت ونافست من أجل الفوز ببطولات جماعية، وأؤمن أن الجوائز الفردية لا تعتمد عليك بشكل شخصي، بل على قرار يتخذه 100 صحفي، لذلك لا يوجد الكثير لكي أقوله في هذا الشأن».

وأضاف: «اختار برشلونة لامين يامال لأنهم يرون أنه اللاعب الأكثر استحقاقًا للفوز بالجائزة، وهذا أمر عادل تمامًا، ومع ذلك أود أن يفوز بها لاعب إسباني، لأن كرة القدم الإسبانية تستحق التقدير من جديد، والفوز بكأس العالم هو الإنجاز الأكبر».

وواصل: «ليس هذا فقط، بل الطريقة التي حققنا بها الفوز بالبطولة تحمل دلالات كبيرة».

رودري يكشف سبب رحيله عن مانشستر سيتي

وتحدث رودري عن توقيت اتخاذه قرار الرحيل عن مانشستر سيتي والانتقال إلى برشلونة، موضحًا أنه كان يعتقد في وقت سابق أنه سينهي مسيرته داخل النادي الإنجليزي.

وقال: «لطالما ظننت أنني سأنهي مسيرتي هناك، لأنه المكان الذي منحني كل شيء، حيث كنت سعيدًا، وعشت مع أحد أفضل الأجيال في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، مع المدرب الذي كان لدينا والجيل الذي كان لدينا».

وأوضح: «في النهاية، لم أفكر أبدًا في الرحيل بسبب الطريقة التي عوملت بها هناك وبسبب كل شيء، ولكن كان هناك تغيير في دورة النادي، مع قدوم العديد من اللاعبين الجدد وجيل جديد، وأدركت أن هناك احتمالًا لأن ينتهي الأمر».

وأضاف: «فكرت بشكل جاد في الأمر بعد نهائيات كأس العالم، وتوصلت إلى استنتاج بأن خوض تجربة أخرى ربما يكون أفضل، وكان برشلونة خياري».

وتابع: «كنت أحتاج إلى تحديات وآفاق جديدة، الأمر يتعلق بإدراك أنك حققت كل شيء في مكان ما، مع الرغبة في مواصلة تحقيق إنجازات كبرى في مكان آخر، مكان يمتلك الأسس الصحيحة من أجل تحقيق ذلك».

رودري: مشروع برشلونة حسم اختياري

وأكد لاعب برشلونة أن قراره بالانتقال إلى النادي الكتالوني جاء بناءً على المشروع الرياضي وطموح مواصلة المنافسة على البطولات.

وقال: «لطالما كانت قراراتي مدفوعة بالمشروع الرياضي وطموح مواصلة الفوز، وهذا هو ما يمثله برشلونة حاليًا بالنسبة لي، النادي يمتلك المقومات التي تجعله واحدًا من أفضل الأندية في العالم لسنوات مقبلة».

وعن المنافسة بين برشلونة وريال مدريد للحصول على خدماته خلال الصيف، أوضح رودري: «الاختيار بين أندية عملاقة ليس قرارًا سهلًا على الإطلاق، ولكن الجزء الأصعب بالنسبة لي كان إدراك أن وقتي في مانشستر سيتي قد انتهى».

واختتم: «في المقابل، لم تكن الموافقة على الانضمام إلى نادٍ بحجم وتاريخ برشلونة، وما يمثله النادي وجاذبيته الكروية، صعبة على الإطلاق. كنت واضحًا بشأن ذلك الأمر، وأنا سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور».

رودري برشلونة مانشستر سيتي

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