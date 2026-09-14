محسن أورتيجال: الإسماعيلي يحتاج جماهيره.. وأثق في عودته مجددا

وجه محسن أورتيجال، المدير الفني السابق للإسماعيلي، رسالة إلى جماهير الدراويش، مؤكدًا أن النادي يمر بوقت صعب، لكنه قادر على العودة إلى مكانته الطبيعية.

أورتيجال: الإسماعيلي يحتاج جماهيره

وقال أورتيجال عبر برنامج أوضة اللبس: «جماهير الإسماعيلي الرائعة، سعيد بالحديث إليكم، أنا أملك ذكريات عظيمة مع هذا الفريق، ويا له من وقت صعب يعيشه النادي، وأنا أتابع ما يحدث».

وأضاف: «الكرة المصرية تحتاج إلى عودة الإسماعيلي قويًا مرة أخرى، وأتمنى أن يعود الإسماعيلي إلى الدوري قريبًا ويتواجد في المركز الذي يستحقه».

وتابع: «أعلم أن الإسماعيلي يملك مشجعين بأعداد كبيرة، ودائمًا يملك لاعبين شبانًا يملكون الموهبة، وسبق أن قدم العديد من المواهب للمنتخب المصري».

وشدد المدير الفني السابق للإسماعيلي على أهمية دعم الجماهير للفريق خلال الفترة الحالية، قائلًا: «هذا وقت صعب والفريق بحاجة إلى الوقوف خلفه من جانب جماهير النادي، كونوا أقوياء خلف فريقكم، وأنا واثق تمامًا في عودة الإسماعيلي مجددًا».

هاني حتحوت يكشف أزمة عبدالكريم مصطفى مع الشارقة بسبب اتحاد الكرة المصري

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أزمة تواجه عبد الكريم مصطفى، لاعب الإسماعيلي السابق والمنضم حديثًا إلى نادي الشارقة الإماراتي، مؤكدًا أن اللاعب لم يتم تسجيله أو قيده مع فريقه حتى الآن رغم مرور 4 أو 5 جولات من الدوري الإماراتي.

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أرسل استعلامًا إلى الاتحاد المصري من أجل الحصول على الموافقة الخاصة بقيد اللاعب، إلا أن الاتحاد المصري لم يرد حتى الآن، وهو ما تسبب في عدم تسجيل عبد الكريم مصطفى وغيابه عن مباريات فريقه.