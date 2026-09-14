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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يدرس رحيل أحمد سامي حال الخسارة أمام الاتحاد السكندري

المصري
المصري
عمرو مصطفى

قال الإعلامي خالد الغندور، إن يدرس مجلس إدارة النادي المصري رحيل أحمد سامي، المدير الفني للفريق، حال الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة لأنها ستكون الخسارة الثانية تواليًا.

أحمد سامي مهدد بالرحيل عن المصري 

 

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، علم "ستاد المحور"، أن هناك رغبة كبيرة داخل مجلس إدارة المصري للتعاقد مع محمد الشيخ، المدير الفني السابق لوادي دجلة، في ظل وجود قناعات قوية بقدرته على قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع، شهدت الفترة الماضية تواصلًا غير رسمي مع محمد الشيخ، تمهيدًا لإمكانية توليه المسؤولية حال رحيل أحمد سامي.

واختتم، ترغب إدارة المصري في استغلال فترة التوقف الدولي المقبلة للتعاقد مع المدير الفني الجديد، والعمل على تصحيح أوضاع الفريق خلال الفترة القادمة.

الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره إلى السويس لمواجهة المصري

 

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى محافظة السويس، لمساندة النادي في مواجهته أمام المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد.

وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث أعلنت إدارة النادي أن الحافلات ستتحرك من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر النادي بالشاطبي، بداية من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية بعد الظهر.

واشترطت إدارة الاتحاد السكندري وحضور الجماهير امتلاك بطاقة المشجع (Fan ID) وتذكرة اللقاء المعتمدة، لضمان تسهيل إجراءات دخول المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المصري أحمد سامي الاتحاد السكندري الدوري المصري محمد الشيخ

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