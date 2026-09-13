الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره إلى السويس لمواجهة المصري

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قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى محافظة السويس، لمساندة النادي في مواجهته أمام المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد.

وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث أعلنت إدارة النادي أن الحافلات ستتحرك من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر النادي بالشاطبي، بداية من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية بعد الظهر.

واشترطت إدارة الاتحاد السكندري وحضور الجماهير امتلاك بطاقة المشجع (Fan ID) وتذكرة اللقاء المعتمدة، لضمان تسهيل إجراءات دخول المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساءً.