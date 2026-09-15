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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الجولة الخامسة من الدوري.. الأهلي يبحث عن استعادة الصدارة والمصري والاتحاد في ديربي ساخن وصراع مثير في باقي المواجهات

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

تتواصل اليوم منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم وسط حالة من الترقب والإثارة في ظل اشتعال المنافسة مبكرًا على صدارة جدول الترتيب ورغبة أكثر من فريق في تحسين موقفه وحصد النقاط قبل اتساع الفوارق بين الأندية.

وتقام اليوم 4 مباريات قوية تبدأ في الخامسة مساءً بمواجهتي بترول أسيوط أمام مودرن سبورت على استاد برج العرب ووادي دجلة ضد المقاولون العرب على استاد السلام فيما تتجه الأنظار في الثامنة مساءً إلى استاد السويس الجديد لمتابعة مواجهة المصري والاتحاد السكندري بينما يستضيف الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة على استاد القاهرة في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

الأهلي يبحث عن رد الاعتبار واستعادة الصدارة

يدخل الأهلي مباراته أمام أبو قير للأسمدة تحت ضغط كبير بعدما فقد الفريق نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بالتعادل مع المقاولون العرب ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويفقد صدارة جدول المسابقة التي انتقلت إلى بيراميدز صاحب العلامة الكاملة حتى الآن.

ولا تقتصر أهمية مباراة اليوم بالنسبة للأهلي على حصد النقاط الثلاث فقط وإنما تمتد إلى محاولة استعادة الثقة وتصحيح المسار خاصة أن الفريق لم يقدم حتى الآن المستوى الذي تنتظره جماهيره رغم تحقيقه 3 انتصارات في بداية مشواره بالمسابقة.

ويبحث الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة عن حلول جديدة لتحسين أداء الفريق في ظل الانتقادات التي طالت المستوى الهجومي بعدما ظهر الأهلي في مبارياته السابقة بصورة غير مستقرة مع وجود بطء واضح في بناء الهجمات وصعوبة في اختراق دفاعات المنافسين عندما يغلقون المساحات.

وتزداد صعوبة مهمة الأهلي بسبب الغيابات التي ضربت الخط الخلفي بعدما انضم ياسر إبراهيم وعمرو الجزار إلى قائمة المصابين بجانب يوسف بلعمرى وأحمد نبيل كوكا وهو ما يفرض على عموتة الاعتماد على هادي رياض وياسين مرعي في قلب الدفاع خلال مواجهة اليوم.

وفي المقابل يمثل تحسن الحالة الفنية والبدنية لإمام عاشور أحد أبرز الأوراق التي يمكن أن تمنح الأهلي دفعة جديدة بعدما ظهر اللاعب بصورة جيدة خلال الدقائق التي شارك فيها أمام المقاولون العرب.

ويدرك الجهاز الفني أن عودة إمام وحدها لن تكون كافية لحل جميع مشاكل الفريق في ظل الحاجة إلى زيادة سرعة التحضير وتنويع طرق الوصول إلى مرمى المنافس وهو ما قد يفتح الباب أمام منح حسين الشحات أدوارًا أكثر حرية في الثلث الهجومي مع الاستفادة من قدرة مروان عطية على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

على الجانب الآخر يدخل أبو قير للأسمدة المواجهة بطموحات كبيرة رغم احتلاله المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط إذ يسعى الفريق لإثبات قدرته على البقاء بين الكبار وعدم العودة سريعًا إلى دوري المظاليم.

ويأمل أبو قير للأسمدة في استغلال الضغوط المحيطة بالأهلي والخروج بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة خاصة أن مباريات الكبار تمثل فرصة استثنائية للفرق الصاعدة لإعادة ترتيب أوراقها وتحسين موقفها في جدول المسابقة.

المصري والاتحاد.. ديربي بطموحات مختلفة

وفي استاد السويس تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري في لقاء يحمل طابعًا خاصًا في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان ورغبة كل منهما في حسم المواجهة لصالحه.

ويمتلك المصري 6 نقاط قبل المباراة لكنه يدخل اللقاء وسط ضغوط متزايدة بعد البداية غير المستقرة خاصة عقب تغيير الجهاز الفني في محاولة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

ويبحث المصري بقيادة أحمد سامي عن تحقيق الفوز وتصحيح المسار بعدما تعرض الفريق لخسارة في مباراته الأخيرة أمام بتروجت وهو ما جعل مواجهة الاتحاد تمثل اختبارًا مهمًا للجهاز الفني واللاعبين في ظل الحاجة إلى استعادة الثقة سريعًا.

ويعرف المصري أن فقدان المزيد من النقاط في هذه المرحلة قد يضع الفريق بعيدًا عن دائرة المنافسة المبكرة ولذلك ستكون النقاط الثلاث هدفًا أساسيًا أمام الاتحاد.

في المقابل يدخل الاتحاد السكندري اللقاء بأفضلية معنوية بعدما جمع 7 نقاط وبدأ في استعادة توازنه وتحسين نتائجه خلال الجولات الماضية.

ويطمح زعيم الثغر إلى مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي وهو ما سيمنحه دفعة قوية نحو التقدم في جدول الترتيب كما سيزيد من الضغوط على المصري الذي يبحث عن بداية جديدة مع جهازه الفني الحالي.

وادي دجلة والمقاولون.. مواجهة البحث عن الانتصار

وفي مباراة أخرى يستضيف وادي دجلة نظيره المقاولون العرب في مواجهة متقاربة من حيث الطموحات حيث يبحث الفريقان عن الفوز الثاني لهما في المسابقة.

ويدخل المقاولون المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من انتزاع نقطة ثمينة أمام الأهلي في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وهو ما منح الفريق دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة دجلة.

ويأمل ذئاب الجبل في استثمار الحالة المعنوية الجيدة وتحقيق الفوز الثاني بما يساعده على الابتعاد مبكرًا عن مناطق الخطر خاصة أن الفريق يدرك أهمية جمع النقاط في الجولات الأولى قبل اشتداد المنافسة.

أما وادي دجلة فيمتلك 5 نقاط ويخوض اللقاء على أرضه بحثًا عن انتصار يرفع رصيده ويقربه من مراكز المقدمة بعدما نجح في تقديم بداية مقبولة للموسم.

وتبدو المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل تقارب مستوى الفريقين وحاجة كل منهما إلى الفوز بدلًا من الاكتفاء بنقطة قد لا تكون كافية لتحقيق أهدافه.

بترول أسيوط ومودرن سبورت.. صراع النقاط الثلاث

وتفتتح مباريات اليوم بمواجهة تجمع بترول أسيوط ومودرن سبورت على استاد برج العرب في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز الأول لهم في المسابقة.

ويمتلك بترول أسيوط نقطتين فقط وهو ما يضع الفريق أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعيد إليه الأمل وتمنحه دفعة في صراع البقاء خاصة أن استمرار نزيف النقاط خلال الأسابيع الأولى قد يزيد من صعوبة موقفه.

ويأمل بترول أسيوط في استغلال إقامة المباراة على أرضه وتحقيق الانتصار الذي طال انتظاره بعدما عاد الفريق إلى الدوري الممتاز بطموحات كبيرة ويسعى لتأكيد قدرته على الاستمرار في المسابقة.

أما مودرن سبورت فيدخل اللقاء وفي رصيده 7 نقاط ويطمح إلى مواصلة نتائجه الجيدة والاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

ويمنح الفوز مودرن فرصة مهمة للدخول مبكرًا في دائرة المنافسة خاصة في ظل تقارب النقاط بين عدد كبير من فرق الدوري وهو ما يجعل كل مباراة بمثابة فرصة للقفز عدة مراكز في جدول الترتيب.

بطولة الدوري الدوري الدوري الممتاز بترول أسيوط مودرن سبورت استاد برج العرب وادي دجلة ضد المقاولون المصري الاتحاد السكندري المصري والاتحاد السكندري الأهلي أبو قير للأسمدة

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