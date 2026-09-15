المصري والاتحاد في صدام قوي بالدوري الممتاز

يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة متقاربة من حيث حسابات الفريقين، ما يجعل حسم نتيجتها أمرًا مفتوحًا حتى صافرة النهاية.

ويخوض المصري اللقاء بقيادة أحمد سامي، بحثًا عن تحقيق فوز جديد يعيد الفريق إلى المسار الصحيح ويعزز فرصه في المنافسة على مراكز المقدمة.

وحصد الفريق البورسعيدي 6 نقاط خلال أول أربع جولات، بعدما حقق انتصارين مقابل تعرضه لهزيمتين، ويأمل في استغلال مواجهة الاتحاد لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده.

ويضع لاعبو المصري الفوز هدفًا أساسيًا في مباراة الليلة، خاصة مع رغبة الفريق في تعويض النقاط التي فقدها خلال انطلاقة المسابقة، ومواصلة المنافسة بقوة في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها الفريق هذا الموسم.

في المقابل، يدخل الاتحاد السكندري المواجهة بأفضلية نسبية على مستوى حصيلة النقاط، بعدما جمع 7 نقاط من مبارياته الأربع الأولى.

وحقق زعيم الثغر انتصارين، إلى جانب تعادل وهزيمة، ويأمل بقيادة حمزة الجمل في مواصلة حصد النقاط والخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة المصري.

ويسعى الاتحاد إلى الحفاظ على وجوده بالقرب من فرق الصدارة، بينما يتطلع المصري إلى استعادة نغمة الفوز، وهو ما يمنح المباراة أهمية كبيرة ويزيد من صعوبة توقع الفريق القادر على حسم المواجهة لصالحه.