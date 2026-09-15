الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة بهدف استعادة الانتصارات وتهدئة الجماهير

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله في الجولة السابقة.

ويدخل الأهلي المواجهة واضعًا نصب عينيه تعويض فقدان نقطتين أمام المقاولون العرب، بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل في الجولة الرابعة، خاصة أن الفريق يستهدف المنافسة بقوة على لقب الدوري، واستعادة البطولة التي غابت عن خزائنه خلال الموسم الماضي.

ويولي المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، اهتمامًا كبيرًا بمعالجة السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق خلال المباريات الماضية، وفي مقدمتها سوء التمركز وعدم التحرك بالشكل المطلوب من دون كرة.

كما ركز الجهاز الفني خلال التدريبات على تحسين الترابط بين الخطوط، ورفع جودة تنفيذ التعليمات والجمل التكتيكية، إلى جانب زيادة الضغط والفاعلية أمام مرمى المنافس.

ويطمح عموتة إلى قيادة الأهلي لتقديم أداء أكثر استقرارًا وتنظيمًا، مع تحسين عملية بناء الهجمات والاستحواذ، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الفوز وتقديم المستوى الذي تنتظره جماهيره.

وتكتسب مواجهة أبو قير للأسمدة أهمية إضافية بالنسبة للأهلي، في ظل الانتقادات التي تعرض لها الفريق بسبب تراجع المستوى الفني خلال عدد من مبارياته الأخيرة، رغم نجاحه في حصد ثلاثة انتصارات بالمسابقة أمام إنبي وزد وسموحة.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء أن يظهر الفريق بشكل مختلف خلال مواجهة الليلة، من خلال الجمع بين تحقيق النقاط الثلاث وتقديم كرة قدم مقنعة، بما يساعد على استعادة الثقة والهدوء داخل الفريق.

ويستهدف الجهاز الفني من خلال هذه المجموعة تحقيق التوازن في مختلف الخطوط، مع الاعتماد على القدرات الهجومية لحسم اللقاء واستغلال الفرص أمام مرمى المنافس.

على الجانب الآخر، يدخل أبو قير للأسمدة المباراة بطموح الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، خصوصًا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون مقابل.

ويبحث الفريق عن استعادة توازنه والعودة إلى النتائج الإيجابية، من أجل تحسين موقفه في جدول المسابقة والابتعاد عن مراكز الخطر.

وخلال استعداداته للمباراة، ركز الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي على علاج الأخطاء التي ظهرت أمام الزمالك، إلى جانب تجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا للتعامل مع صعوبة المواجهة.

كما استعان الجهاز الفني بالمحاضرات الفنية المصورة لشرح أسلوب الأهلي للاعبين، مع تحديد أبرز مصادر الخطورة في صفوفه، والعمل على استغلال نقاط الضعف والمساحات التي يمكن الوصول إليها، بهدف الخروج بنتيجة تمنح الفريق دفعة قوية في مشواره بالبطولة.