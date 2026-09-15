قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي: أزمة مضيق هرمز ستنتهي قريبا
السعودية تعلق الدراسة الحضورية في 5 مدن بعسير بسبب الحالة الجوية
انطلاق مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2026 / 2027
الرئيس الفلسطيني يصل مصر اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين
وزير الصحة: انخفاض معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال
من «كوم ماريا» إلى أبو فانا.. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لملوي على مدار 3 أيام
فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21
بدء انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. موعد التطبيق وأبرز 10 تغييرات
ضبط 3 من المتهمين في واقعة قطع الأشجار بمحيط مدرسة المحلة
أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة بهدف استعادة الانتصارات وتهدئة الجماهير

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله في الجولة السابقة.

ويدخل الأهلي المواجهة واضعًا نصب عينيه تعويض فقدان نقطتين أمام المقاولون العرب، بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل في الجولة الرابعة، خاصة أن الفريق يستهدف المنافسة بقوة على لقب الدوري، واستعادة البطولة التي غابت عن خزائنه خلال الموسم الماضي.

ويولي المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، اهتمامًا كبيرًا بمعالجة السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق خلال المباريات الماضية، وفي مقدمتها سوء التمركز وعدم التحرك بالشكل المطلوب من دون كرة.

كما ركز الجهاز الفني خلال التدريبات على تحسين الترابط بين الخطوط، ورفع جودة تنفيذ التعليمات والجمل التكتيكية، إلى جانب زيادة الضغط والفاعلية أمام مرمى المنافس.

ويطمح عموتة إلى قيادة الأهلي لتقديم أداء أكثر استقرارًا وتنظيمًا، مع تحسين عملية بناء الهجمات والاستحواذ، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الفوز وتقديم المستوى الذي تنتظره جماهيره.

وتكتسب مواجهة أبو قير للأسمدة أهمية إضافية بالنسبة للأهلي، في ظل الانتقادات التي تعرض لها الفريق بسبب تراجع المستوى الفني خلال عدد من مبارياته الأخيرة، رغم نجاحه في حصد ثلاثة انتصارات بالمسابقة أمام إنبي وزد وسموحة.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء أن يظهر الفريق بشكل مختلف خلال مواجهة الليلة، من خلال الجمع بين تحقيق النقاط الثلاث وتقديم كرة قدم مقنعة، بما يساعد على استعادة الثقة والهدوء داخل الفريق.

ويستهدف الجهاز الفني من خلال هذه المجموعة تحقيق التوازن في مختلف الخطوط، مع الاعتماد على القدرات الهجومية لحسم اللقاء واستغلال الفرص أمام مرمى المنافس.

على الجانب الآخر، يدخل أبو قير للأسمدة المباراة بطموح الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، خصوصًا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون مقابل.

ويبحث الفريق عن استعادة توازنه والعودة إلى النتائج الإيجابية، من أجل تحسين موقفه في جدول المسابقة والابتعاد عن مراكز الخطر.

وخلال استعداداته للمباراة، ركز الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي على علاج الأخطاء التي ظهرت أمام الزمالك، إلى جانب تجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا للتعامل مع صعوبة المواجهة.

كما استعان الجهاز الفني بالمحاضرات الفنية المصورة لشرح أسلوب الأهلي للاعبين، مع تحديد أبرز مصادر الخطورة في صفوفه، والعمل على استغلال نقاط الضعف والمساحات التي يمكن الوصول إليها، بهدف الخروج بنتيجة تمنح الفريق دفعة قوية في مشواره بالبطولة.

الأهلي أبو قير للأسمدة تهدئة الجماهير استعادة الانتصارات الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

الإيجار القديم

الإيجار القديم يتغير.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود والزيادة السنوية

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

رئيس الوزراء

تيسيرات حكومية جديدة تنعش ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهل الإجراءات على المواطنين

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

ترشيحاتنا

تدريبات القفز بالزانة

خبير روسي يتولى تدريب أبطال القفز بالزانة استعدادًا لأولمبياد داكار

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والشرقية إنبي في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي

المصري والاتحاد في صدام قوي بالدوري الممتاز

بالصور

اللون الأخضر.. علامات تكشف فساد الكبدة تؤدى إلى حالات تسمم

اللون الاخضر.. علامات تكشف الكبدة الفاسدة تؤدى إلى حالات تسمم
اللون الاخضر.. علامات تكشف الكبدة الفاسدة تؤدى إلى حالات تسمم
اللون الاخضر.. علامات تكشف الكبدة الفاسدة تؤدى إلى حالات تسمم

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس لطفلك

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها
بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها
بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها

أحدث الماركات.. مزاد لبيع سيارات وبضائع جمركية بالإسكندرية والدخيلة ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد