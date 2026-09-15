دعم الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا لتنظيم تداول الأيدي العاملة

التقى حسن رداد، وزير العمل، اليوم، وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، حيث بحث الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل وتنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا.

وتناول اللقاء سبل تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون في ملفات العمل والتشغيل والتأهيل، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في تطوير منظومة الاستفادة من العمالة المصرية وفق الأطر والإجراءات القانونية المنظمة.

كما بحث الجانبان دعم الربط الإلكتروني بين منصة "وافد" ومنصة التأشيرة الإلكترونية، بما يسهم في تنظيم إجراءات دخول العمالة، وتيسير وتطوير آليات العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التعاون المصري الليبي في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، ويدعم تنظيم انتقال العمالة وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة.

ومن جانبه، هنأ وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد، الوزير حسن رداد، بمناسبة انتخابه رئيسًا لفريق الحكومات في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، مؤكدًا حرص ليبيا على مواصلة تطوير علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات العمل والتشغيل والتأهيل.