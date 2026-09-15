مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 15 - 9 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقاء الأهلى ضد أبو قير للأسمدة في الدوري المصرى.





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بترول أسيوط X مودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة On Sport Plus

وادي دجلة X المقاولون العرب – الساعة 5 مساء على قناة On Sport Max

الأهلي X أبو قير للأسمدة – الساعة 8 مساء على قناة On Sport

المصري X الاتحاد – الساعة 8 مساء على قناة On Sport Max



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X إسبانيول – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ديبورتيفو ألافيس X فالنسيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

إلتشي X ريال مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين والقنوات الناقلة

بيتربورو X بارنسلي – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وست هام X فولهام – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

إبسويتش تاون X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليفربول X توتنهام هوتسبير – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريدينج X برينتفورد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

جنوى X سودتيرول – الساعة 7 مساء

فيورنتينا X بيسا – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة

دايجون سيتيزن X كيوتو سانجا إف سي – الساعة 4 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

جامبا أوساكا X كونج ان نهان دان – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

كاشيما آنتلرز X نيوكاسل جيتس – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

راتشابوري X شنجهاي بورت – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5

بيجينج جوان X بوهانج ستيلرز – الساعة 3:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

جوهور دار التعظيم X بوريرام يونايتد – الساعة 3:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

العين X النصر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الهلال X الغرافة – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

أركاداج X المحرق – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ كل كوهار رجان X الجزيرة – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2